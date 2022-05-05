ABD’den Kanada’ya drone ile silah sevkıyatı

ABD Başkanı Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı.



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın da katıldığı resepsiyonda konuşan Biden, tüm Müslümanların bayramını kutladığını ve Ramazan'ın topluluk bağlarını güçlendirdiğini söyledi.



“Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı veren Biden, inanç özgürlüğünün Amerika'nın temel değerlerinden olduğunu vurguladı.



Biden yaptığı konuşmada Müslümanların başkalarına empati göstererek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalıştıklarını belirterek, 'Müslümanlar, başkalarının acılarına empati gösteriyorlar, cömertçe vermek ve dünyayı acı çeken herkes için daha iyi bir yer haline getirmek için kararlılıklarını güçlendiriyor ve yeniliyorlar. Bunu içtenlikle söylüyorum. Buna dünyanın her yerinde şahit oldum.' şeklinde konuştu.



.ABD Başkanları her sene iftar yemeği düzenlerken Biden bu sene iftar vermedi.

