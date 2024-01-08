ABD'den Kızıldeniz'de hücum botlu tatbikat

Petrol fiyatlarında Kızıldeniz krizi hızla tırmanıyor. ABD Donanması'nın üç Husi botunu batırmasına yanıt olarak İran'ın Kızıldeniz'e bir savaş gemisi göndermesinin ardından petrol fiyatları tırmanışa geçti. Uzmanlar ise bölgedeki gerilimin petrol fiyatlarını daha da yükseltebileceğine işaret ederken ortaya çıkan tabloyu ise petrol tüccarları için endişe verici olarak yorumluyor.