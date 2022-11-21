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ABD'den Kuzey Irak tepkisi: Kınıyoruz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Irak'ın kuzeyindeki İran saldırılarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "İran'ın bu akşam, Irak, Erbil yakınlarındaki sınır ötesi füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınıyoruz." denildi.

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Haber Merkezi AA Diğer
ABDden Kuzey Irak tepkisi: Kınıyoruz
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, İran'ın dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına füze ve insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

CENTCOM Komutanlığı, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"İnsansız hava aracı saldırılarını kınıyoruz"

Açıklamada, "İran'ın bu akşam, Irak, Erbil yakınlarındaki sınır ötesi füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, "Bu tür ayrım gözetmeyen yasa dışı saldırılar sivilleri riske atıyor, Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor ve Irak ile Orta Doğu'nun zorlukla elde edilen güvenlik ve istikrarını tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Dün gece Erbil'in Koysancak ilçesindeki İKDP karargahına füze ile Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele merkezine ise insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Biriminden yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesindeki Doğu Kürdistan Partilerinin merkez ve karargahlarını bombaladı." ifadeleri kullanılmıştı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırılarda 1 İKDP üyesi hayatını kaybetmişti.

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