Dünya ABDden Kuzey Kore adımı
AMERİKA

ABD’den Kuzey Kore adımı

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze fırlatması üzerine toplandı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kore’nin uzun yıllardır sonuçlarını düşünmeden hareket ettiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD’den Kuzey Kore adımı
Arşiv

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze fırlatması üzerine toplandı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kore’nin uzun yıllardır sonuçlarını düşünmeden hareket ettiğini söyledi.

Thomas-Greenfield, bu ülkenin Konseyden karşılık veya misilleme korkusu olmadan kışkırtıcı ve istikrarı bozucu balistik füze denemeleri yaptığını belirtti.

ÇİN VE RUSYA’YI DA HEDEF GÖSTERDİ

Konseyin veto sahibi iki üyesi Çin ve Rusya’ya atıfta bulunan Thomas-Greenfield, Japon sivillerin hayatını tehlikeye atan ve bölgedeki gerilimi artıran füze denemelerinin onların izniyle yapıldığını öne sürdü.

Thomas-Greenfield, ABD’nin Konseye, Kuzey Kore’nin yasa dışı kitle imha silahlarını ve balistik füze ilerlemelerini engellemek için önlemlerin alınacağı ve Pyongyang yönetiminin kınanacağı bir başkanlık açıklaması hazırlayıp sunacağını söyledi.

Böylelikle, Konseyin Kuzey Kore’yi istikrarı bozan faaliyetlerinden sorumlu tutabileceğine işaret eden Thomas-Greenfield, iletişim kanallarının geliştirilmesinin önemli olduğunu aktardı.

ABD’nin, Kuzey Kore’nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze ilerlemelerinin engellenmesi için önlem alınması çağrısını Fransa, İngiltere, Hindistan, Japonya, Güney Kore’nin de aralarında olduğu bazı ülkeler destekledi.

KITALARARASI BALİSTİK FIRLATMIŞTI

Kuzey Kore, 18 Kasım’da kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore’i “gereksiz provokasyonları terk etmeye, ciddi ve sürdürülebilir diplomasiye geri dönmeye” çağırmıştı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 20 Kasım’da Kuzey Kore’nin füze fırlatmasına tepki olarak BM Güvenlik Konseyinden güçlü adımlar atılması çağrısında bulunan ortak bildiri yayımlamıştı.

Kuzey Kore, Güney Kore-ABD tatbikatının ardından yine füze atışı yaptı
DÜNYA
Kuzey Kore, Güney Kore-ABD tatbikatının ardından yine füze atışı yaptı
İki milyon kişikışın göç edecek

İki milyon kişi
kışın göç edecek

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Ukrayna uyarısı.
16 adresesahte para baskını

16 adrese
sahte para baskını

Şafak vakti harekete geçildi​: Çok sayıda gözaltı var.
Benzin fiyatlarında bu gece indirim bekleniyor

​Yıllık ekonomiye 5 milyar lira katkıda bulunacak.

Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var.

Kuvvetli yağacak: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.

Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı.

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

​5 yaşındaki Hasan ile Ayşenur öğretmen şehit.

​Katar'a yapılan dayatmanın başrolünde İngiltere var.

​Halka açılan kaynak buldu.

Adı okuduğu okula verildi.

​Kadın cinayeti yüzde yedi azaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.