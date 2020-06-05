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Dünya ABDden Libyadaki taraflara ateşkes çağrısı
AMERİKA

ABD'den Libya'daki taraflara ateşkes çağrısı

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden Libya'daki tüm taraflara "yeniden ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde siyasi müzakerelere başlanılması" çağrısı yapıldı. İnsanların güvenliği ve mayınların temizlenmesi için ilgili yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yapılan açıklamada, evlerine dönmek isteyen masum sivillere yönelik bomba ve tuzaklanmış patlayıcı kullanılması kınandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bütün tarafları Libya'daki tüm yabancı müdahaleleri reddetmeye, silah bırakmaya, yeniden ateşkese ve BM himayesinde siyasi müzakerelere başlamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

  • İnsanların güvenliği ve mayınların temizlenmesi için ilgili yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yapılan açıklamada, evlerine dönmek isteyen masum sivillere yönelik bomba ve tuzaklanmış patlayıcı kullanılması kınandı.

Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizlediği bölgelerde, sivilleri hedef alan çok sayıda tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcının döşendiği ortaya çıkmıştı.

  • Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bugün de başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Libya'da Pantsir hava savunma sisteminin geri çekilme anı kameraya yansıdı
OYNAT 00:33
Libya'da Pantsir hava savunma sisteminin geri çekilme anı kameraya yansıdı
Hafter milisleri Trablus'un 180 kilometre güneydoğusunda bulunan Beni Velid kentinden Cufra Hava Üssü yönüne çekildi. Hafter milislerinin Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini de bölgeden geri çektikleri görüldü.
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