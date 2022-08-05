Dünya ABDden maymun çiçeği açıklaması
AMERİKA

ABD'den maymun çiçeği açıklaması

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra, maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle ABD’de halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini açıkladı.

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ABDden maymun çiçeği açıklaması
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 23 Temmuz’da maymun çiçeği virüsü nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan etti.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle ABD’de halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurarak, "Bu virüsle mücadelede bir sonraki seviyeye hazırız. Her Amerikalıyı maymun çiçeğini ciddiye almaya ve bu virüsle mücadele etmemize yardımcı olmak için sorumluluk almaya çağırıyoruz" dedi.

Acil durumun ilan edilmesi ile virüs ile mücadelede acil durum fonlarına erişim kolaylaşacak, sağlık kurumlarının vakalar ve aşılar hakkında daha fazla veri toplamasına izin verilecek ve aşı dağıtımı hızlandırılacak.

ABD'de maymun çiçeği vakaları 6 bin 600’ü aşarken, hastaların neredeyse tamamı erkeklerden oluşuyor. ABD’deki vakaların 4’de 1’i New York eyaletinde bulunurken, California ve Illinois, geçtiğimiz pazartesi günü maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, bu yıl dünya çapında en az 26 bin 200 maymun çiçeği vakası tespit edildi. ABD’de maymun çiçeği tespit edilen vakaların ortalama yaşın 35 olduğu ifade edilerek, şu ana kadar ABD’de 5 çocukta virüsün tespit edildiği aktarıldı.

Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme: Ölüm haberleri peş peşe geliyor
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Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünden ülkeler bazında ilk ölüm haberleri de peş peşe geliyor.
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Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi.
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Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.
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Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.
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Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.
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Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
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DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.
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Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
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Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme: Ölüm haberleri peş peşe geliyor
23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınında ölüm haberleri peş peşe geliyor. Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi.

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