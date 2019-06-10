ABD'den Moldova'daki taraflara itidal çağrısı

ABD yönetimi, Moldova'da koalisyon hükümetinin kurulmasının hemen ardından ortaya çıkan siyasi krize ilişkin tüm taraflara itidalli olma ve 24 Şubat'taki seçim sonuçlarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Moldova'daki siyasi krize ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "ABD, Moldova'daki tüm taraflara itidalli olma ve siyasi diyalog yoluyla sürece devam etme çağrısında bulunuyor. 24 Şubat parlamento seçimleri rekabet içinde ve temel haklara saygı gösterilerek yapılmıştı. Bu seçimlerde Moldova halkının ortaya koyduğu iradeye kesintisiz şekilde saygı duyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca ABD'nin müreffeh ve demokratik bir Moldova için bu ülkeye desteğini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Moldova'da siyasi kriz

Moldova'da Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM da şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz baş göstermişti.

Koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının ardından Anayasa Mahkemesi hükümetin "yasal" olmadığını açıklamıştı. Mahkeme, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan alarak bir önceki hükümetin başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e vermişti.