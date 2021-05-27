Dünya ABDden nükleer silaha 634 milyar dolar
AMERİKA

ABD’den nükleer silaha 634 milyar dolar

ABD, nükleer silahlar için 10 yılda 634 milyar dolar harcayacak. Kongre Bütçe Ofisi’nin raporuna göre, savunmada en büyük harcamanın balistik füze denizaltıları ve kıtalararası balistik füzelere yapılacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’den nükleer silaha 634 milyar dolar
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin, 2030'a kadar nükleer silahlar için 634 milyar dolar harcamayı planladığı açıklandı. Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi, ABD Savunma ve Enerji Bakanlığı'nın 10 yıllık nükleer silah maliyetine ilişkin bir rapor hazırladı.

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  • Raporda, "Kongre Bütçe Ofisi, Şubat 2020'de sunulan Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve Enerji Bakanlığı’nın 2021 mali yılı bütçe taleplerinde, 2021-2030 döneminde nükleer kuvvetler için yapılan planların yılda ortalama 60 milyar doların biraz üzerinde, 634 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor" ifadesi kullanıldı. Bu miktarın yaklaşık üçte ikisinin Pentagon bütçesi kapsamında yapılan harcamalar olduğu belirtilen raporda, en büyük harcamanın balistik füze denizaltıları ve kıtalararası balistik füzelere yapılacağı vurgulandı.

Raporda, Enerji Bakanlığı bütçesinde ise nükleer kuvvetler için önemli harcama kalemlerinin silah laboratuvarı ve destek faaliyetleri olacağı kaydedildi.

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