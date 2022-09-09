ABD’den Pakistan’a F-16 desteği

Son dönemde Asya ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği askeri satışlarla ön plana çıkan ABD, Pakistan’a 450 milyon dolar değerinde F-16 destekleme paketi satışını onayladı. Konuya ilişkin açıklama yapan, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, “Pakistan’ın F-16 programında olması, geniş ABD-Pakistan birlikteliğinin önemli bir parçası. Pakistan, F-16 filosu ile terör saldırılarını püskürtecek” dedi. Söz konusu anlaşma ile Pakistan hükümeti yeni bir uçak veya ekipman elde etmeyecek. Ancak elektronik muharebe, parça değişimi, yazılım güncelleme ve ekipman-motor onarımı gibi paketlerle Pakistan’ın F-16 filosu desteklenecek.

DÜNYA ABD Pakistan'a F-16 satacak