ABD'den peş peşe uyarı: Derhal terk edin

ABD'den vatadaşlarına 'Lübnan'a seyahat etmeyin' uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında güncellenen seyahat uyarıları bölümünde Lübnan'la ilgili yeni uyarı yayımlandı.
Açıklamada, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada; halen Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına ise güvenli bir yere sığınmaları ve ülkenin güney bölümünde bulunanlara bölgeden derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.
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2 saat önce