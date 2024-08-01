ABD'den peş peşe uyarı: Derhal terk edin

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'a seyahat edeceklerin güncel seyahat uyarılarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov da "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz ve tüm vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunuyoruz; eğer endişeliyseler veya herhangi bir şeyden korkuyorlarsa, Beyrut Havalimanı üzerinden Lübnan'dan ayrılmak mümkünken mevcut doğal fırsatları değerlendirmenin vaktidir" açıklamasında bulundu.