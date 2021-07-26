ABD'den Peşmerge'ye askeri yardım

İran'da halk elektrik kesintilerini protesto ederken rejim karşıtı sloganlar attı

İran'ın başkenti Tahran'da elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla toplanan vatandaşlar rejim karşıtı sloganlar attı.

Başkentin en hareketli noktalarından biri olan Cumhuri Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerini protesto etti.



Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kalabalığın 'diktatöre ölüm', 'mollalar gitmeli' ve 'ne Gazze ne Lübnan canım İran'a kurban' gibi sloganların yanı sıra 1979 yılındaki devrimin ardından devrilen İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi lehine de sloganlar attığı görülüyor.