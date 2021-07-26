Dünya ABDden Peşmergeye askeri yardım
ORTADOĞU

ABD'den Peşmerge'ye askeri yardım

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu. Askeri yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekti

Haber Merkezi AA
ABDden Peşmergeye askeri yardım
Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen devir teslim töreniyle Peşmerge Bakanlığına 70 civarında yeni araç verdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.

Araçlar terör örgütü DEAŞ ile mücadele için verildi.
AA
Araçlar terör örgütü DEAŞ ile mücadele için verildi.

Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen devir teslim töreniyle Peşmerge Bakanlığına 70 civarında yeni araç verdi.

Araçlar arasında Humvee türü zırhlılar da var.
AA
Araçlar arasında Humvee türü zırhlılar da var.

Törende sergilenen araçlar arasında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonlar olduğu görüldü.

Söz konusu yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

AA

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmek için Washington'a hareket eden Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Kazımi, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirtmişti.

Bu silahlar sınırımızda: ABD Dedeağaç'a tank yığdı
GÜNDEM
Bu silahlar sınırımızda: ABD Dedeağaç'a tank yığdı

ABD'li emekli korgeneral: YPG'ye silah vermemiz hataydı
DÜNYA
ABD'li emekli korgeneral: YPG'ye silah vermemiz hataydı
Abone Ol Google News
Ömür boyu garantili

Ömür boyu garantili

Çorumlu usta yapıyor: Yurt dışından sipariş yağıyor.
Diyarbakır kıpkırmızı

Diyarbakır kıpkırmızı

Hastanede yataklar yüzde 40 doldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

​Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından 'Afet Bölgesi' ilan ediliyor.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kıbrıs açıklaması.

​İnternetten alışveriş yapanlara kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.