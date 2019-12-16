ABD'den PKK'ya 2 ayda 600 TIR

ABD ordusu, Suriye’nin Haseke ve Deyrizor illerinde terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına Irak üzerinden takviye güç gönderdi. Deyrizor’daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak’ta konuşlu ABD unsurları, dün gece El Valid sınır kapısı üzerinden Haseke’nin güneyindeki Deyrizor’da bulunan petrol sahalarına sevkiyat yaptı. 100 TIR’dan oluşan lojistik konvoyda, 4x4 pikaplar, ambulanslar, minibüsler ve akaryakıt yüklü tırlar yer aldı. ABD ordusu, 4-5 Aralık’ta da El Valid ve Simalka sınır kapılarını kullanarak, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, 4x4 pikaplar, iş makineleri ve kapalı kasalı yaklaşık 150 TIR’ı Deyrizor’daki petrol sahalarına göndermişti. Suriye’de petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgelere yaklaşık 500 TIR’dan oluşan askeri ve lojistik sevkiyat yapmıştı. Son konvoyla birlikte ABD’nin PKK’ya 2 aylık süre boyunca gönderdiği yardım TIR’larının sayısı 600’e ulaştı.

DÜNYA ABD teröristlere sevkıyata devam ediyor: PKK'ya 6 ayda 3 bin 700 tır silah yollandı