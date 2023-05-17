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ABD'den Rus vatandaşlarına ilginç çağrı: CIA casus arıyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rusya’daki vatandaşları casusluk yapmak üzere işe almak için video yayınladı. Rusya’dan edinilen bilgiler karşılığında da bilgi sağlayanların koruma altına alınacağı, kimliklerinin gizli tutulacağı ve güvenliklerinin sağlanacağı ifade edildi.

07:47 . 17/05/2023 Çarşamba
IHA
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken ABD, Rus vatandaşlarına ilginç bir çağrıda bulundu.


ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı video ile Rusya’daki insanlara günlük hayatlarıyla ilgili bilgi paylaşmaları halinde işe alacaklarını duyurdu.


CIA yetkilileri tarafından Rusların, ABD’ye ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayacağı ve ABD’lilerin Rusları önemsediği belirtilirken, yayınlanan videonun “kötü bir amaç” içermediği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef almadığı kaydedildi.

Videoda, CIA yetkililerinin savaştan itibaren Rusya’nın muhalif seslere yönelik baskılarına, bağımsız gazeteciliğe ve cepheye gönderilen yüz binlerce Rus erkeklerinin savaştan kaçtığına yönelik bilgilerden bahsedildi.


Rusya’dan edinilen bilgiler karşılığında da bilgi sağlayanların koruma altına alınacağı, kimliklerinin gizli tutulacağı ve güvenliklerinin sağlanacağı ifade edildi.




#ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı
#CIA
#Rusya
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