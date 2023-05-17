ABD'den Rus vatandaşlarına ilginç çağrı: CIA casus arıyor

CIA yetkilileri tarafından Rusların, ABD’ye ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayacağı ve ABD’lilerin Rusları önemsediği belirtilirken, yayınlanan videonun “kötü bir amaç” içermediği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef almadığı kaydedildi.