ABD'den "Rusya Ukrayna sınırına ilave 7 bin asker daha gönderdi" iddiası

Basın mensuplarına telekonferans yoluyla Ukrayna konusunda bilgilendirme yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Moskova'nın "asker çektik" iddiasını yalanladı.

ABD'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği iddiasının doğru olmadığını, bunun aksine son günlerde Moskova'nın sınıra ilave 7 bin civarında asker daha yığdığını iddia etti.

ABD'li yetkililer, Moskova'nın

PUTİN GİZLİ OLARAK SAVAŞ HAZIRLIĞI YAPIYOR

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar." dedi.

BLINKEN: HERHANGİ BİR ÇEKİLME GÖRMEDİK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti. Blinken, “Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik.” ifadelerini kullanmıştı.

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ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını ifade etmişti.

FOTOĞRAF 27 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi. Kirby, günlük basın toplantısında, Rusya’nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus’taki askeri varlığını artırdığını söyledi. Güneyde de bazı hareketliliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Kirby, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasına da bazı tatbikatlar yaptırdığını kaydetti. Kirby, spesifik birlik hareketlerine dair bilgilere girmeyeceğini ancak Rus ordusunun harbe hazırlığını artırdığını ve Putin’e muhtemel bir saldırı için daha fazla seçenek sağlamak üzere faaliyet gösterdiğini ifade etti. Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine “Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz.” diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi. Kirby, “Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz.” dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri hareketliliği üzerine Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı yayımlayarak ABD vatandaşlarının bu ülkelere seyahat etmemesi ve bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşlarının ayrılması çağrısında bulundu. Bakanlığın Belarus'a yönelik açıklamasında, \"Yasaların keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski ve Belarus'un Ukrayna sınırı boyunca olağan dışı Rus askeri yığınağı, Kovid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları nedeniyle Belarus'a seyahat etmeyin. Belarus'taki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ülkeden ayrılmalıdır.\" ifadelerine yer verildi. Ukrayna sınırı yakınındaki \"olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetlerindeki artışın\" durumu öngörülemez hale getirdiği ifade edilen açıklamada, \"Özellikle yabancıları hedef alan potansiyel taciz de mümkündür. Durumun artan değişkenliği göz önüne alındığında, ABD vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmemeleri şiddetle tavsiye edilir.\" denildi. Açıklamada, ayrıca ABD hükümetinin Belarus'taki ABD vatandaşlarına rutin veya acil hizmet sağlama kabiliyetinin Belarus hükümetinin ABD Büyükelçiliği kadrosuna ilişkin sınırlamaları nedeniyle halihazırda ciddi şekilde sınırlandırıldığı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı Moldova'ya ilişkin seyahat uyarı seviyesini de en üst düzeye çıkararak ABD vatandaşlarını uyardı.<br><br>Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:<br>\"Kovid-19, Ukrayna çevresindeki olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetleri ile ayrılıkçı Transdinyester bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki çözülmemiş çatışma nedeniyle Moldova'ya seyahat etmeyin. Transdinyester'deki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ayrılmalıdır.\" Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım istediği ayrıca ara buluculuk teklif ettiği, ancak Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk teklifine sıcak bakmadığı bildirildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, pazar günü Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ile yaptığı görüşme sonrasında, Ukrayna'nın ülkesinden askeri yardım istediğini ve bunun değerlendirileceğini söyledi.<br><br>Lapid, İsrail'in \"hava trafiğinin durması\" ihtimaline karşı vatandaşlarının tahliyesi için çok kısa bir süresi olduğunu hesapladığını aktardı. Dzhaparova da İsrail basınına yaptığı açıklamada, \"dost ülkelerden seyahat uyarılarının artırıldığı açıklamalarının panik, yatırımcıların ülkeyi terk etmesi ve Ukrayna'da bütçe sorunlarına yol açtığını\" dile getirdi. İsrail medyasının Ukrayna basınından aktardığına göre, Dzhaparova İsrail'den, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize daha çok dahil olmasını ve gerilimi yatıştırmak için ara buluculuk talep etti.<br><br>Dzhaparova'nın Lapid'i Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmeye davet ettiği bilgisi paylaşıldı. İsrail'in ara buluculuğa sıcak bakmadığına işaret edilen habere göre Lapid, \"İsrail, Rusya-Ukrayna çatışmasında bir taraf değil. Bu nedenle tedbirle hareket ediyor.\" dedi.<br><br>Aynı şekilde, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razbozov'un ülkesi Dışişleri Bakanı adına, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ile görüştüğü bildirildi. Razbozov'un diplomasiye alan kalmadığına ikna olduğu ileri sürülürken Rus Büyükelçisi'ne \"İsrail çatışmaya bir taraf değil. Herkes gibi fırtınanın yatışmasını istiyor.\" dediği kaydedildi. İsrail hükümeti, cumartesi günü ilgili güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla yaptığı toplantının ardından vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an önce terk etmeleri çağrısı yapmıştı.<br><br>Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’ya saldıracağına dair iddialara değinerek, 16 Şubat’ı “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Zelenskiy, \"Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar” dedi. Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, \"Bize 16 Şubat’ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü ’Birlik Günü’ yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. 16 Şubat’ın “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı. Ukrayna’nın eski Ukrayna olmadığını ve bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ancak bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzde duran risklerin farkındayız ve her gün takipteyiz. Farklı bir senaryoyla muhtemel bir agresifliğe karşı cevap hazırlıyoruz\" dedi. Ordunun güncel durumuna ve uluslararası arenada aldığı desteğe değinen Zelenskiy, \"Bizim askerlerimiz mükemmel ve modern silahlara sahip. Bugünün ordusu sekiz yıl öncesine göre daha güçlü. Ordudan hariç diplomasi de önemli, bugün birçok ülkenin diplomatik desteğini almış durumdayız. Birçoğu ülkemize ziyarete geldi. En önemlisi de Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliği olduğunu biliyorlar” dedi. Ukrayna-Rusya arasındaki krizi diplomasi yoluyla çözmek istediklerini ifade eden Zelesnkiy, “Bütün problemleri diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Donbass bölgesi ile Kırım’ın Ukrayna olduğunu söylüyoruz. Buraları diplomatik yol ile geri döndüreceğiz. Başkasının olana dokunmayız, bizim olanı da veremeyiz. Özgürlük istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Gökyüzünden bize bu savaşta ölen 14 bin kişi bakıyor. Bugün sadece Sevgililer Günü değil ayrıca Ukrayna’yı sevenler günü de. Ukrayna’yı sevin, biz sakiniz, güçlüyüz. Büyük ülkenin büyük halkı\" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti.<br><br>Le Drian, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya krizinde gerilimin arttığını, bu gerilimin acil şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi.<br><br>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip olmasını engellemek istediğini ifade eden Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti. Le Drian, Ukrayna'nın egemenliğinin veya toprak bütünlüğünün Rusya'nın saldırısıyla sorgulanması halinde Moskova'ya yaptırım uygulanacağı kaydetti. Ukrayna'yı finansal olarak destekleyeceklerini ancak asker göndermeyi düşünmediklerini ifade eden Le Drian, Putin'in aldığı \"riskleri\" bilmesi için \"caydırıcı önlemler\" alacaklarını söyledi. Rusya sınıra aralıksız asker yığıyor: Savaşın çıkacağı tarihe yönelik Ukrayna'dan dikkat çeken adım Rusya-Ukrayna hattında gerilim hızla artıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Rusya'nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus'taki askeri varlığını artırdığını söylerken ABD Dışişleri Bakanlığı ise Belarus ve Moldova'daki ABD vatandaşlarının bu ülkeleri terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinerek, bugünü “Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti. BiP'te paylaş

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