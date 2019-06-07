Dünya ABDden S-400 açıklaması
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AMERİKA

ABD'den S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Winternitz katılığı bir forumda Türkiye’nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını iddia ederek, Ankara’nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi. Aynı forumda değerlendirmede bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ise Türkiye’nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü.

Haber Merkezi AA
S-400 hava savunma sistemi
S-400 hava savunma sistemi

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Winternitz, Türkiye’nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını iddia ederek, Ankara’nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi.

Winternitz, Washington merkezli Foreign Policy düşünce kurulu ile Avrupa Birliğinin (AB) Washington’da düzenlediği "Transatlantik Güvenlik İşbirliğinin Geleceği" başlıklı forumunda konuştu.

  • Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini almasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Winternitz, "Türkiye’nin S-400 alması kabul edilemez bir risk teşkil edecek, çünkü radar sistemleri Rus ordusuna beşinci nesil en üst kalite uçağımız F-35 hakkında hassas bilgileri sağlayabilir. Bize göre bu konudaki kaygılarımızı azaltacak bir önlem yok." dedi.

ABD yönetiminin bu konuda Ankara ile görüşmelere devam ettiğini belirten Winternitz, "Bu alım, Türkiye’nin NATO’ya olan bağlılığı ile uyuşmamaktadır." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda ABD’nin ne yapacağı sorusuna yanıt vermekten kaçınan Winternitz, "Rusya’dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum." diye konuştu.

Yunan Bakanın S-400 korkusu

Aynı forumda değerlendirmede bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise Türkiye’nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü.

  • Apostolakis, "Türkiye’nin S-400'leri alması bölgede hava savunmayı başka bir konsepte taşıyor. Biz de sistemlerimizi tekrar planlayıp programlamak zorundayız. S-400'lere paralel olarak F-35 alımı bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek." ifadesini kullandı.

"ABD’nin sorunu bu sistemlerin NATO sistemleri ile çalışmaması, Yunanistan için değişen nedir?" sorusuna Yunan Bakan, "Bu sistemlerin savunma sistemi olduğunu söylüyorlar. Ama 400 mil menzile sahip bir sistem savunma sistemi olamaz çünkü (bölgede) havada uçan her şeyi vurur." yanıtını verdi.

Apostolakis, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması çağrısında bulunurken, F-35 uçaklarının da Türkiye’ye verilmemesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerden geri atmak söz konusu değil
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerden geri atmak söz konusu değil
Valiye it polise şerefsiz dedi

Valiye it polise şerefsiz dedi

​CHP'nin İstanbul adayı, VIP'i kullanmasına izin verilmeyince olay çıkardı.
14 yılda uzay koruması

14 yılda uzay koruması

​Türkiye, kendisine yönelen tehdidi atmosfer üzerinde yok edebilecek.
3 yıl geçti

3 yıl geçti

​Vezneciler semtini kana bulayan terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti.
Sloganlarını bile<br>FETÖ belirliyor

Sloganlarını bile
FETÖ belirliyor

​​MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Yeni Şafak'a konuştu.
Tasarrufu öğreniyoruz

Tasarrufu öğreniyoruz

​Kişi başı tasarruf miktarı 15 bin liraya dayandı.
941 havzada<br>21 ürüne destek

941 havzada
21 ürüne destek

​​Tarımsal üretimde 21 ürüne havza bazlı destekleme modeli geliyor.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
'Akıllı ol Soylu' diyenin <br>kim olduğu ortaya çıktı

'Akıllı ol Soylu' diyenin
kim olduğu ortaya çıktı

​Süleyman Soylu: Araştırdık ki öyle bir derin ilişkileri var.
Ortak yayınımız<br> kesin olacak

Ortak yayınımız
kesin olacak

​Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar.
CHP'nin adayına<br> VIP tepkisi

CHP'nin adayına
VIP tepkisi

'Mesele VIP krizi değil devletin valisine hakaret.'
Generallere hakarete suç duyurusu

Generallere hakarete suç duyurusu

Bakanlık TV'deki sözler için harekete geçti.
6 günlük <br>ağır bilanço

6 günlük
ağır bilanço

Bayram tatilinde yollar kan gölüne döndü.
Dönüyorlar

Dönüyorlar

Yoğunluk erken başladı, 2 km'lik kuyruk oluştu.
CHP adayının 'vip' ısrarına tepki

CHP adayının 'vip' ısrarına tepki

​Bakan Soylu 'vip' ısrarına sessiz kalmadı.
Ordu Valiliği VIP yalanını çürüttü

Ordu Valiliği VIP yalanını çürüttü

​CHP adayı ile CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı'na ve Vali'ye çok ağır hakaretler.
Şehitlere değil katile anıt yaptı

Şehitlere değil katile anıt yaptı

​Trabzonlular şehit Topel'i anıp CHP adayını protesto edecek.​
Adım atacak<br> yer kalmadı

Adım atacak
yer kalmadı

​Bayramın son günü adeta izdiham yaşandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.