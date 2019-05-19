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Dünya ABDden sivil uçaklara Basra Körfezi uyarısı
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ABD'den sivil uçaklara Basra ve Umman Körfezleri uyarısı

ABD’den sivil uçaklara Basra Körfezi uyarısı

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), Basra ve Umman Körfezleri üzerinde uçuş yapan yolcu uçaklarını, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarıda, bölgenin hava sahasında seyreden uçakların tanımlanmasında hatalar ya da yanlış tahminler yapılabileceği ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
ABD uçak gemisi
ABD uçak gemisi

Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Federal Havacılık Dairesi (FAA),Basra ve Umman Körfezleri üzerinde uçuş yapan yolcu uçaklarını, bölgedeki yoğun askeri faaliyet ve artan ABD-İran gerilimi nedeniyle uyardı. Açıklamada her iki körfezi kapsayan bölgenin hava sahasında seyreden uçakların tanımlanmasında hatalar ya da yanlış tahminler yapılabileceği ifade edildi.

İNGİLTERE DE YÜK GEMİLERİNİ UYARDI

Alman basın organı Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre İngiltere merkezli sigorta borsası Lloyd’s of London da bölgedeki sularda seyreden yük gemilerine benzer bir uyarıda bulunarak güvenlik konusundaki risklerden dolayı dikkatli olunmasını istedi. ABD’nin en büyük enerji şirketlerinden ExxonMobil ise Basra Körfezi civarında görev yapan çalışanlarını bölgeden tahliye etmeye başladı.

ABD, NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl çekilme kararı almıştı. O tarihten itibaren İran’a yönelik ambargolarını arttıran ABD, anlaşmaya imza atan diğer ülkelere de İran’la ticari ilişkide bulunmamaları konusunda uyarıyor. Ancak İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.

ABD UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE GİTTİ

Tahran ise geçen hafta, yeni bir nükleer anlaşmanın devreye girmemesi halinde nükleer çalışmalarına yeniden kendi belirlediği ölçülerde başlayacağını duyurdu. ABD’nin bölgeye sevk ettiği bir uçak gemisi ve çok sayıda bombardıman uçağı bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Washington bu adımını, "Amerikan halkı için yeni tehlikeler oluşması ve İran ile müttefiklerinin Amerikan çıkarlarını tehdit etmesi" ile gerekçelendiriyor.

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