Dünya ABDden Somalide hava saldırısı 9 ölü
AFRİKA

ABD'den Somali'de hava saldırısı: 9 ölü

AFRICOM Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

  • AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Somali güçlerine saldırması sonrasında düzenlenen hava saldırısında 9 militanın öldürüldüğü ve 1 militanın da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının dün Kismayo şehrinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştirildiği vurgulanırken, "Bu saldırı sırasında hiçbir sivilin ölmediği veya yaralanmadığı değerlendirmesi yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

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