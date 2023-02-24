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Dünya

ABD'den Somaliland'deki çatışmaların durdurulması çağrısı

ABD tarafından yapılan açıklamada, Somalilend'deki güvenlik güçleri ile muhalifler arasında sürmekte olan çatışmaların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, can kayıpları ve şiddet olayları kınanarak, seçimlerin olması gereken zamanda yapılmasına yönelik görüşmelerin gerçekleştirildiği bildirildi.

10:41 . 24/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Somali'deki ABD Diplomatik Misyonu, Somaliland güçleri ile muhalifler arasında 6 Şubat'tan bu yana Las Anod kentinde devam eden çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ve uluslararası toplum, Las Anod'daki çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Can kayıpları ve şiddet olaylarının kınandığı açıklamada, seçimlerin zamanında yapılmasına yönelik görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan ABD'li diplomat Tim Trenkle liderliğindeki heyet, Somaliland'e ziyaret düzenleyerek bölgedeki resmi ve sivil temsilcilerle görüştü.


Bölgede insani kriz artıyor


Somaliland güçleri ile muhalifler arasında devam eden çatışmalarda ölü sayısı 150'ye yükseldi, yaralı sayısı 600'ü aştı.

Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle binlerce Somalilinin Etiyopya'ya sığındığını açıkladı.

Muhalifler, Somaliland askerlerinin Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinden ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali devletine bağlanmasını istiyor.


#ABD
#çağrı
#çatışma
#Somaliland
1 saat önce
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ABD'den Somaliland'deki çatışmaların durdurulması çağrısı
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