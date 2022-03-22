ABD'den Suudilere petrol karşılığı Patriot

Ukrayna savaşı sonrası Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla birlikte yükselen petrol fiyatlarıyla mücadele etmeye çalışan Washington yönetiminin, petrol için kapısını aşındırdığı Suudi Arabistan’a Patriot hava savunma sistemi verdiği ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD’li yetkililer, söz konusu transferin geçen ay gerçekleştirildiğini belirtti.

Patriot

SUUD UZUN ZAMANDIR İSTİYOR

Yetkililer, Riyad yönetiminin Yemen’deki İran destekli Husilerin özellikle insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı Washington’dan uzun süredir Patriot hava savunma sistemi talep ettiğini fakat talebin uzun süren güvenlik protokolleri nedeniyle ancak karşılanabildiğini kaydetti. Kaç Patriot bataryasının Suudi Arabistan’a teslim edildiği, teslimatın tam olarak ne zaman ve ne şekilde yapıldığına dair detaylara yer verilmedi.

ABD’DEN GERİ ADIM

Yükselen petrol fiyatları sonrası petrol arzını artırması için ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la görüşmek istediği ancak Selman’ın görüşmeyi reddettiği iddia edilmişti. Suud yönetimi uzun zamandır Husi saldırılarına karşı ABD’den Patriot sistemi talep ediyordu. Washington ise, Suudilerin Yemen’de 110 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu olabileceği ve Kaşıkçı cinayetinde Suud yönetiminin parmağının olabileceği gerekçesiyle talebe olumsuz karşılık veriyordu. Washington’ın geri adım attığı şeklinde yorumlanan gelişme “ABD petrol karşılığından Patriotları verdi” yorumuna neden oldu.

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AMAÇ ÜRETİMİ KORUMAK

Öte yandan Yemen’deki isyanla savaşan Riyad liderliğindeki koalisyon, pazar günü yaptığı açıklamada, Husi isyancıların Güney Suudi Arabistan’ın Jizan kentindeki Aramco petrol tesisine saldırdığını duyurdu. Saldırının açıklanması sonrası brent petrolün varil fiyatı 111 dolara yükseldi. ABD’nin Patriotları vererek petrol arzını güvenceye almayı hedeflediği düşünülüyor.

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