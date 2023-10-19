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Dünya

ABD'den vatandaşlarına nadir görülen uyarı: Daha dikkatli olun

ABD Dışişleri Bakanlığı, nadir görülen dünya çapında bir uyarı yayınlayarak, yurt dışındaki tüm ABD vatandaşlarının 'daha dikkatli olmalarını' tavsiye etti. Bakanlık, en son Ağustos 2022’de terör örgütü El Kaide lideri Ayman el-Zevahiri’nin öldürülmesinin ardından dünya çapında bir uyarı yayınlamıştı.

20:03 . 19/10/2023 Perşembe
IHA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas çatışmaları sonrasında, Ortadoğu’da birçok ülkede kendilerine yönelik protestoların patlak vermesi sonrası nadir görülen dünya çapında bir uyarı yayınladı.

"Daha dikkatli olun"

Bakanlık, yurt dışındaki tüm ABD vatandaşlarının “daha dikkatli olmalarını” tavsiye ederek,
“Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilimler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemlerinin potansiyelindeki artış nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor”
açıklamasında bulundu.

Bakanlık, yurt dışındaki ABD vatandaşlarına turistlerin uğrak yerlerinde dikkatli olmalarını, bilgi ve uyarılar almaları ve yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programına (STE ) kaydolmalarını ve Dışişleri Bakanlığı’nı sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.

ABD, Lübnan ve İsrail’e yönelik seyahat uyarısı yayınlamıştı

Bakanlık, Lübnan ve İsrail’e yönelik seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkarmış ve kilit pozisyonlarda görev almayan personelin ve aile üyelerinin söz konusu ülkelerden ayrılmalarına izin vermişti.

Dünya çapında uyarı en son geçen sene yayınlanmıştı

Bakanlık, en son Ağustos 2022’de terör örgütü El Kaide lideri Ayman el-Zevahiri’nin öldürülmesinin ardından dünya çapında bir uyarı yayınlamış,
“El Kaide veya ona bağlı terör örgütlerinin destekçilerinin ABD vatandaşlarına, personeline ve tesislerine saldırmaya çalışabileceği"
uyarısında bulunmuştu.



#ABD
#İsrail
#Uyarı
#ABD Dışişleri Bakanlığı
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