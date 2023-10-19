ABD'den vatandaşlarına nadir görülen uyarı: Daha dikkatli olun

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik katliam saldırılarına tepki gösterdiği videonun TikTok tarafından kaldırıldığını ve hesabının kapatıldığını duyurdu. 'Politika ihlali' gerekçesiyle hesabın 'kalıcı olarak' kapatıldığını duyuran Maviş, "Her ne olursa olsun, zalimlere karşı sesimizi yükseltmekten geri durmayacağız." dedi.