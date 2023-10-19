ABD'den vatandaşlarına nadir görülen uyarı: Daha dikkatli olun

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas çatışmaları sonrasında, Ortadoğu’da birçok ülkede kendilerine yönelik protestoların patlak vermesi sonrası nadir görülen dünya çapında bir uyarı yayınladı.
"Daha dikkatli olun"
Bakanlık, yurt dışındaki ABD vatandaşlarına turistlerin uğrak yerlerinde dikkatli olmalarını, bilgi ve uyarılar almaları ve yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programına (STE ) kaydolmalarını ve Dışişleri Bakanlığı’nı sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.
ABD, Lübnan ve İsrail’e yönelik seyahat uyarısı yayınlamıştı
Bakanlık, Lübnan ve İsrail’e yönelik seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkarmış ve kilit pozisyonlarda görev almayan personelin ve aile üyelerinin söz konusu ülkelerden ayrılmalarına izin vermişti.