Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDden Venezuela kararı Uçuşları askıya aldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AMERİKA

ABD'den Venezuela kararı: Uçuşları askıya aldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada "ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, Venezuela'daki durumun yolcuların, uçuş ekibinin ve mürettabatının emniyeti ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ABD ve Venezuela arasındaki tüm ticari ve kargo uçuşlarının askıya alınmasına karar verdi" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv: Beyaz Saray
Arşiv: Beyaz Saray

ABD yönetimi, "yolcuların emniyetini ve güvenliğini" gerekçe göstererek, Venezuela ile tüm ticari ve kargo uçuşlarını askıya aldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, Venezuela'daki durumun yolcuların, uçuş ekibinin ve mürettabatının emniyeti ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ABD ve Venezuela arasındaki tüm ticari ve kargo uçuşlarının askıya alınmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun söz konusu kararı onayladığı ve Ulaştırma Bakanlığının da uygulamaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Bu karar Venezuela'da devam eden siyasi istikrarsızlığa ve yükselen tansiyona dayanmaktadır. Ayrıca bu karar bu ülkeye yapılacak uçuşların kaçınılmaz riskiyle ilgilidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Venezuela'daki şartlar iyileşene kadar uçuşların askıda kalacağı belirtildi.

Venezuela'da sular aylardır durulmuyor

  • Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefetin 30 Nisan'ın ilk saatlerinde yaptığı askeri ve sivil darbe girişimi başarısız olmuştu.
  • Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bunun üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.
  • Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.
  • Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Esed yine İdlib'e iftardan önce saldırdı : 2 ölü, 11 yaralı
DÜNYA
Esed yine İdlib'e iftardan önce saldırdı : 2 ölü, 11 yaralı
Hakurkta operasyon

Hakurkt'a operasyon

Kuzey Irak'taki operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Bir ize rastlanmadı

Bir ize rastlanmadı

Kayıp Ecrin için başlatılan kazı çalışmasından sonuç çıkmadı.
Ateş sınır görevine hazır

Ateş sınır görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Yaş çay<br>alım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.
Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.
Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.

Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.
Kontrolü<br>bizde olacak

Kontrolü
bizde olacak

Bakan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili soruları yanıtladı.
'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Öldürülen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.
Günde 5 bin<br>litre satılıyor

Günde 5 bin
litre satılıyor

​Ramazan ayının vazgeçilmezi damla damla akıtılarak üretiliyor.
Bir mahalle çöküyor

Bir mahalle çöküyor

​Ordu Valisi heyelanın bilançosunu açıkladı.
'Kademeli olarak<br>düşüş bekliyoruz'

'Kademeli olarak
düşüş bekliyoruz'

​Moody's direktöründen enflasyon açıklaması.
'Birileri ipotek koymak istedi'

'Birileri ipotek koymak istedi'

Soylu'dan dikkat çeken İstanbul seçimi açıklaması.
Şampiyonluk maçı<br>Cüneyt Çakır'ın

Şampiyonluk maçı
Cüneyt Çakır'ın

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu.
İzin çıktı

İzin çıktı

Bayram öncesi otobüs firmalarına ek sefer izni verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.