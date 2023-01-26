ABD'den Wagner kararı: 'Uluslararası suç örgütü' listesine alındı

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ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı Yevgeny Prigozhin tarafından kurulan Rus paralı asker grubu Wagner'e yönelik yeni bir karar aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Wagner grubunu "uluslararası suç örgütü" listesine aldı.
Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin geçen yıl Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını paylaşmıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirbiy, "Kuzey Kore'den yapılan silah transferleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının doğrudan ihlalidir." demişti.