|
Dünya

ABD'den Wagner kararı: 'Uluslararası suç örgütü' listesine alındı

ABD Hazine Bakanlığı, Rus askeri şirketi Wagner grubunu 'uluslararası suç örgütü' listesine aldı. Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin geçen sene Wagner'e Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren fotoğrafları yayımlamıştı.

19:50 . 26/01/2023 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı Yevgeny Prigozhin tarafından kurulan Rus paralı asker grubu Wagner'e yönelik yeni bir karar aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Wagner grubunu "uluslararası suç örgütü" listesine aldı.

UYDU FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞTI

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin geçen yıl Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını paylaşmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirbiy, "Kuzey Kore'den yapılan silah transferleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının doğrudan ihlalidir." demişti.



#ABD
#Rus
#Wagner
#Ukrayna
39 dakika önce
default-profile-img
ABD'den Wagner kararı: 'Uluslararası suç örgütü' listesine alındı
Hakan Keleş'ten Galatasaray maçı yorumu: Senaryosu farklı olacak
Dokuz şehidin ardından İşgalci İsrail'i protesto ettiler: Katliamın bedelini ödeyecekler
Ticaret alanındaki düzenlemeleri içeren yasa teklifi kabul edildi
Şırnak'ta tuhaf kaza: Minibüs balkona çıktı
PFDK kararları açıklandı: Rosier'ın cezası belli oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.