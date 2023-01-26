ABD'den Wagner kararı: 'Uluslararası suç örgütü' listesine alındı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore’nin Rus paralı asker şirketi Wagner aracılığıyla Ukrayna savaşı için Rusya’ya silah sağlamaya devam ettiğini belirterek sevkiyata ilişkin uydu fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Kirby, sevkiyatın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu söyledi.