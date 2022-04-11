ABD'den 'X cinsiyet' kararı

Bugünden itibaren ABD vatandaşlarının Pasaport başvurularında cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek seçeneğini işaretlemeleri gerekmeyecek.
- Başvuruda bulunanlar artık kendilerini kadın ya da erkek seçeneklerinin dışında "X" olarak da ifade edebilecek.
Aktivistler yeni uygulamayı translar için bir dönüm noktası olarak görüyor.
"BAŞKA BELGELERDE DE UYGULAMAYA KONULACAK"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cinsiyeti "X" olarak işaretleyebilme seçeneğinin gelecek yıl pasaport dışında başka belgeler için de geçerli olacağını söylemişti.
- ABD'de geçtiğimiz yıla kadar, cinsiyet değişikliğini pasaportlarına yansıtmak isteyenlerin önce doktordan bir belge almaları gerekiyordu.
Ekim 2021'de, uzun soluklu bir dava sonucunda, ilk kez Colorado eyaletinde bir kişiye, cinsiyet bölümünün "X" olarak ifade edildiği pasaport verilmişti.