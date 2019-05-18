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Dünya ABDden yolcu uçaklarına uyarı
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AMERİKA

ABD'den yolcu uçaklarına uyarı

ABD'den yolcu uçaklarına uyarı

ABD'de Federal Havacılık İdaresi, İran ile yaşanan askeri gerilim nedeniyle Basra Körfezi ve Umman Körfezi üzerinde seyahat eden yolcu uçaklarının "yanlış tanımlanma" riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Körfez ülkeleri.
Körfez ülkeleri.

ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA), İran ile yaşanan askeri ve siyasi gerilimler nedeniyle Basra Körfezi ve Umman Körfezi üzerinde uçan havayolu şirketlerini güvenlik riskine karşı uyardı.

  • FAA, ABD'nin Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) büyükelçilikler aracılığıyla yayımladığı uyarıda, Basra Körfezi ve Umman Körfezi üzerinde uçan yolcu uçaklarının, bölgedeki artan askeri hareketlenme ve siyasi gerilim nedeniyle "yanlış tanımlanma" riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Uyarıda, uçakların seyrüsefer sistemlerine dışardan müdahale edilebileceği veya önceden uyarı yapılmaksızın iletişimlerinin kesilebileceği kaydedildi.

Uyarı, 1988'de ABD ile İran arasında Basra Körfezi'nde yaşanan bir deniz muharebesi sırasında Amerikan donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinin, Tahran-Dubai seferini yapan İran Havayollarına ait Airbus A300 yolcu uçağını, F-14 savaş uçağı sanarak vurduğu olayı akıllara getirdi. Olayda uçakta bulunan 66'sı çocuk 290 kişi hayatını kaybetmişti.

Körfezdeki olaylar

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

  • ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan BAE, İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti. Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmeler üzerine 15 Mayıs'ta Bağdat Büyükelçiliğindeki tüm ikinci derecedeki personelden Irak'ı terk etmesini istemişti.

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