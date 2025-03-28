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AB'den acil durum stoku emri!

AB'den acil durum stoku emri!

04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde kritik ekipman stoklarının artırmasını ve halkın acil durumlar için en az 72 saat yetecek malzeme bulundurmaya teşvik edilmesini talep etti. AB Komisyonu, doğal afet, savaş veya jeopolitik krizler gibi karmaşık tehditler ve sınamalar karşısında yaşanabileceklere yönelik yeni hazırlık stratejisini kamuoyu ile paylaştı. Stratejiye göre, Avrupa krizlere karşı daha hazırlıklı hale getirilecek. Kriz durumlarında temel toplumsal hizmetlerin devamı sağlanacak. Bu kapsamda hastaneler, okullar, ulaşım ve telekomünikasyon gibi temel hizmetler için asgari hazırlık kriterleri geliştirilecek. Üye ülkelerde su dahil kritik ekipman ve malzeme stokları artırılacak. Halkın acil durumlara karşı daha hazırlıklı olması sağlanacak. Bu kapsamda, halkın acil durumlarda en az 72 saat boyunca yeterli olacak miktarda temel malzemeleri ve ihtiyaçları bulundurması teşvik edilecek. Okulların müfredatlarına hazırlıklı olunması için yapılacaklar konusunu içeren dersler entegre edilecek ve bir hazırlıklı olunma günü başlatılacak.


#AB
#acil durum
#stok

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