AB yetkilisi 2030'u işaret ederek uyardı: 'Rusya bize saldırmadan yerli savunma sanayimizi geliştirmeliyiz'

ABD'deki yeni yönetimin Çin başta olmak üzere Hint-Pasifik bölgesine giderek daha fazla odaklanmasının olası olduğunu dile getiren Kubilius, Avrupa'nın kendi savunması için tam sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Kubilius, "Avrupa savunmasında ABD'nin varlığının zaman içinde azalabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. 450 milyon Avrupalı, kendi gündemleri ve zorlukları olan 340 milyon Amerikalıya, Ukrayna'daki 38 milyon insanı yenemeyen 140 milyonluk Rusya'ya karşı bu ülkeyi savunmamızda bize her zaman yardım edemeyecekler diye kızmamalı." diye konuştu.