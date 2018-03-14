DünyaABden Esede saldırıları durdur çağrısı
AVRUPA

AB'den Esed'e 'saldırıları durdur' çağrısı

AB'den Esed'e 'saldırıları durdur' çağrısı

Doğu Guta'daki 5 saatlik ateşkes kararının yeterli olmadığını belirten AB Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Esed rejimi saldırılarını tamamen kesmeli" uyarısında bulundu.

Haber MerkeziAA
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'da günlük 5 saatlik ateşkesin ilk adım olarak önemli, ancak yeterli olmadığını bildirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Suriye'deki duruma ilişkin oturumda konuşan Mogherini, rejimin Doğu Guta kuşatmasında sivillerin ve tıbbi tesislerin bilinçli biçimde bombalandığını, kaçmaya çalışan sivillerin ise keskin nişancılar tarafından hedef alındığını belirtti.

Mogherini, tek bir mantıklı ve ahlaki yol bulunduğunu belirterek şunları dile getirdi:

Şu ana kadar ulaşılamayan hedefe varmak için sadece Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışabiliriz. Adil ve kalıcı barışın temeli Cenevre Süreci'ndeki siyasi çözümdür.

"Rejim saldırılarını tamamen kesmeli"

Suriye'de günlük 5 saatlik ateşkesin ilk adım olarak önemli olduğuna işaret eden Mogherini, "Ancak bu yeterli değil. Esed rejimi saldırılarını tamamen kesmeli." dedi.

  • Mogherini, Doğu Guta'da binlerce insanın tahliye edilmeyi beklediğini vurgulayarak, bu ay başında BM yardım konvoyunun Duma'ya girebildiğini ancak bombardımanın sürmesi sonucu yardımların tam dağıtılamadığını anlattı.

Mogherini, nisan ayı sonunda Brüksel'de Suriye'nin geleceğinin ele alınacağı bir konferans düzenleneceğini ifade etti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen günlerde, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.

Saldırılar şiddetlendi

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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