Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABden İran ve ABDye çağrı Daha fazla istikrarsızlık unsuruna ihtiyaç yok
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

AB'den İran ve ABD'ye çağrı: Daha fazla istikrarsızlık unsuruna ihtiyaç yok

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic ABD ile İran gerilimine ilişkin "Bölgenin daha fazla istikrarsızlığa ihtiyacı yok" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi AA
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile İran arasında artan gerilime ilişkin, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık unsuruna ihtiyacı yok." dedi.

Komisyon Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter'dan "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur." paylaşımına dair bir soruyu yanıtladı.

Herhangi bir tweet özelinde yorum yapmayacağını belirten Kocijancic, "Ancak, daha geniş açıdan bakarsak, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa ihtiyacı yok. Bu sürekli olarak söylediğimiz bir şey. Her çeşit provokasyondan kaçınılmalı ve gerilimi azaltacak her türlü çaba gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmına yeniden başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.

Trump, İran'ı bir kez daha tehdit ederek, "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur." ifadesini kullandı.

REKLAM

36 kişiyi hazırlayın
DÜNYA
36 kişiyi hazırlayın
Bugün açıklamayacak

Bugün açıklamayacak

'Yedek Üye' itirazını da reddeden YSK, gerekçeli kararını açıklamadı.
54 kişi gözaltında

54 kişi gözaltında

​Şanlıurfa'daki operasyonda Komiser Yardımcısı şehit olmuştu.
Yargıtay sorumlusuna hapis

Yargıtay sorumlusuna hapis

FETÖ'nün yüksek yargıdaki kritik ismi için karar açıklandı.
15 Temmuz'da<br>sorumluluk aldım

15 Temmuz'da
sorumluluk aldım

İsmi, darbecilerin listesinde 'MİT Müsteşarı' olarak geçiyordu.
Polisi görünce<br>tetiği çekti

Polisi görünce
tetiği çekti

​Cezaevi firarisi, bekçiyi rehin alıp mağazada uyudu.
İlk transferini yaptı

İlk transferini yaptı

Şampiyon G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da.
Ölüme davetiye

Ölüme davetiye

Makas atan trafik magandaları ölüme davetiye çıkarıyor.

Alevlerin ardından<br>cinayet çıktı

Alevlerin ardından
cinayet çıktı

​Yangında öldüğü sanılan kadın cinayete kurban gitmiş.

Hem öldürdü<br>hem şikayet etti

Hem öldürdü
hem şikayet etti

​ABD'den geldi, Konya'da iş yeri basıp cinayet işledi.
En acı veda

En acı veda

Minik Nurcan'ın cenazesi Kars'ta defnedildi.
Rahatlatan açıklama

Rahatlatan açıklama

Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması geldi.
Polisten film<br>gibi operasyon

Polisten film
gibi operasyon

​Polis durdurmak için camdan içeri atladı, zanlılar içinde polis olan araçla kaçtı.
Evdeki isme gözaltı

Evdeki isme gözaltı

Ünlü işadımının evine giren zanlılar kasayı soymuştu.
Aracın rengi<br>yakıtı etkiliyor

Aracın rengi
yakıtı etkiliyor

Aynı marka ve model üzerinde araştırma yapıldı.
Koparan yandı

Koparan yandı

'Ayı Gülü'nü koparana 60 bin lira ceza.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.