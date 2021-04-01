Dünya ABden kredi derecelendirme kuruluşu Moodyse ceza
AVRUPA

AB'den kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'e ceza

Avrupa Birliği'nin (AB) finansal piyasa otoritesi, kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'e işlemlerindeki menfaat çatışması nedeniyle 3 milyon 703 bin euro ceza kesti. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, Moody's Grubu'nun AB düzenlemelerini ihlal ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABden kredi derecelendirme kuruluşu Moodyse ceza
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Grubu'nun Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'deki kuruluşlarına AB düzenlemelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandığını açıkladı.

Gerekçe: Yasalara aykırı derecelendirme

Açıklamada, Moody's'e para cezasının; yüzde 10'un üzerinde pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olduğu kuruluşlara yasalara aykırı biçimde kredi derecelendirmesi yaptığı, yüzde 5'in üzerinde pay sahibi olduğu durumlarda çıkar çatışmasını ortaya koymadığı, hissedarların çıkar çatışmalarını yönetmek için yetersiz iç politika ve prosedür uyguladığı gerekçesiyle verildiği bildirildi.

  • Söz konusu ihlallerin Moody's'den kaynaklandığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Moody's'in 5 ülkedeki kuruluşlarına toplam 3 milyon 703 bin avro ceza kesildiği belirtildi.

2017'de de ceza kesilmişti

ESMA, 2017 yılında kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'e benzer biçimde 1 milyon 240 bin avro ceza kesmişti.

Fitch'e toplam 6 milyon euro ceza

Kurum, kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e de düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 2016'da 1 milyon 370 bin euro, 2019'da da 5 milyon 130 bin euro para cezası vermişti.

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