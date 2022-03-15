AB'den Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım kararı

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hazırladığı dördüncü yaptırım listesi, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Rusya'nın askeri sanayi gibi çeşitli sektörlerindeki kamu işletmeleriyle herhangi bir işlem yapılamayacak.

Rusya'dan demir çelik ürünleri ithal edilemeyecek.

Rusya enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirildi.

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Sivil nükleer enerji ve belirli enerji ürünlerinin AB'ye taşınması konusunda ise istisna sağlandı.

Rosneft, Transneft and Gazprom Neft gibi enerji şirketleriyle işlem yapılamayacak. Kömür, petrol ve doğal gaz, titanyum, alüminyum, bakır, nikel, paladyum ve demir cevherinin satın alınması, ithalatı veya nakliyesi ile ilgili işlemlere ise istisna uygulanacak.

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AB'deki kredi derecelendirme kuruluşlarının Rus şirketlerinin derecelendirilmesi yasaklandı.

Rusya'ya lüks araba ve mücevher gibi ürünlerin ihracatına yasak getirildi.

Son yaptırım paketi kapsamında Rusya'ya 300 avrodan daha pahalı havyar, alkollü içecek, tütün ürünü, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi çeşitli ürünlerin satılması yasaklandı.

Ayrıca, 750 avrodan daha pahalı beyaz eşya ve elektronik alet Rusya'ya gönderilemeyecek.

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Oligarklar

Kremlin'le bağlantılı oligarklar, dezenformasyonda aktif rol alan kişiler ile savunma alanındaki şirketler yaptırım listesine eklendi.

Yaptırım listesine İngiliz futbol takımı Chelsea FC ve Evraz şirketlerinin de sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç, Alfa Group ortaklarından German Khan, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden MMK'nın sahibi Viktor Rashnikov, Alfa Grup ortağı Alexey Kuzmichev, silah şirketi Rosoboronexport CEO'su Alexander Mikheev, Rus Sanayiciler Birliği Başkanı Alexander Shokhin, enerji dağıtım şirketi Rosseti PJSC Yöneticisi Andrey Ryumin, Sputnik kanalında program yapan Armen Gasparyan, Channel One kanalında program yapan Artyom Sheynin, Channel One CEO'su Konstantin Ernst, Nafta Moscow Grubu sahibi Suleyman Kerimov, Yandex yöneticisi Tigran Khudaverdyan, EuroChem CEO'su Vladimir Rashevsky, Rosneft CEO'su Igor Sechin'in eski eşi Marina Sechina ve televizyonlardaki yayınlara katılan Dmitry Kulikov eklendi.

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Ayrıca Rosneft Aero, Rosoboronexporti, JSC NPO High Precision Systems, JSC Kurganmashzavod, JSC Russian Helicopters, PJSC United Aircraft Corporation, JSC United Shipbuilding Corporation, Uralvagonzavod ve Zelenodolsk Shipyard firmaları da yaptırım listesine girdi.

Söz konusu kişilerin ve firmaların mal varlıkları donduruldu. Listedekilere seyahat yasağı getirildi.

Son eklenenlerle birlikte AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde 877 kişi ve 62 kuruluş bulunuyor.

AB ve G7 üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülke, Rusya'ya Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesindeki "en çok kayrılan ülke" statüsünün bugün itibarıyla uygulanmayacağını bildirdi.

OYNAT 00:47 Rusya'nın Donetsk’te sivil yerleşimleri vurduğu anlar bir kafenin kamerasına yansıdı Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan Donetsk kentinde sivil yerleşimleri hedef aldı.



Şehrin merkezine düşen bomba çok sayıda yerleşim yerine zarar verirken, bombanın düşme anı olay yerine yakın bir kafedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Patlamanın ardından kafenin camları parçalanırken, içeride bulunan vatandaşlar da yaralandı.



Panikle sağa sola kaçan vatandaşların kafenin içinde saklanabilecekleri bir alan aradıkları görüldü. BiP'te paylaş

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