AB'den Yahudi işgalcilere yaptırım kararı

AB ile Avustralya, Kanada ve İsveç gibi bazı ülkeler BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yeniden finans sağlamaya başladı. Bu ülkeler, İsrail’in UNRWA’nın bazı personelinin Aksa Tufanı’na katıldığını iddia etmesinin ardından yardımlarını askıya almıştı. BM soruşturmasında İsrail’in tezlerini doğrulayacak bir kanıta ulaşılmadığı açıklandı.