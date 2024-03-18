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Dünya

AB'den Yahudi işgalcilere yaptırım kararı

AB, Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi işgalcilere bireysel yaptırımlar uygulama kararı aldı.

21:30 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:58 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi işgalcilere bireysel yaptırımlar uygulamakta mutabık kaldığını duyurdu.


Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 27 üye ülkenin şiddet yanlısı Yahudi işgalcilere bireysel yaptırımlar uygulama konusunda uzlaşmaya vardığını bildirdi.


Konunun önceki dışişleri bakanları toplantısının da gündeminde olduğunu ancak oy birliğine varılamadığı için karar alınamadığını belirten Borrell, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu olduğu belirlenen kişilerin listesinin oluşturulduğunu söyledi.


Borrell, bu kişilere AB'nin mevcut bireysel yaptırım rejiminin uygulanacağını; bunun AB topraklarına giriş yasağı, AB'deki mal varlıklarının dondurulması veya bunlara el konulmasını içerdiğini anlattı. Gazetecilerin listedeki isimlere dair soruları üzerine Borrell, "İsimler aklımda değil." dedi.

Borrell, listenin hazır olduğunu ve bundan sonra uygulamaya geçileceğini kaydetti.


#AB
#işgalci
#Filistin
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