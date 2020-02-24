ABD'li başkan adayı Sanders'ten 'Orta Doğu barışı' mesajı

ABD'de 3 Şubat'ta başlayan ön seçim sürecinde Demokratlar arasındaki yarışı önde götüren Senatör Sanders, İsrail-Filistin sorununa ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in, Filistin halkının haklarını tanımayan siyasetine yönelik eleştirileriyle tanınan Sanders, "İsrail halkı barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahiptir. Aynı şekilde Filistin halkı da. Başkan olarak İsraillilerin de Filistinlilerin de haklarını destekleyeceğim, bölgeye barış ve güvenliği getirebilmek için mümkün olan her şeyi yapacağım." değerlendirmesini yaptı.

OYNAT 00:49 ABD'li senatör kendi ülkesine seslendi: Yemenli çocukları biz öldürdük! ABD Senatosu, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Senato'daki oylama sonucunda 41 'hayır' oyuna karşı 56 'evet' oyuyla kabul edildi. Tasarının oylanmasını sağlamak için uzun süredir mücadele eden Bağımsız Senatör Bernie Sanders, oylama sonucunu 'tarihsel bir an' diye nitelendirdi. Sanders, ülkesine daha önce bu konuda baskı yapmış ve 'Yemenliler bizim silahlarımızla ölüyor' demişti. BiP'te paylaş

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ABD'de İsrail'in en önemli lobi kuruluşlarından olan AIPAC'in (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi) faaliyetlerinin İsrail-Filistin sorununun çözümünde engel olduğunu kaydeden Sanders, "Öte yandan AIPAC'in, bağnaz ve Filistinlilerin temel haklarına karşı çıkan liderlere sunduğu platformdan dolayı ise endişeliyim. Bu sebeple AIPAC'in yıllık konferansına katılmayacağım." ifadelerini kullandı.

DÜNYA Demokratların Nevada ön seçimlerini Sanders kazandı

FİLİSTİNLİLERDEN SANDERS'E DESTEK

Sanders'ın bu açıklaması kısa süre içinde sosyal medyada geniş destek bulurken, hem ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinden hem de Filistinlilerin haklarını savunan diğer gruplardan Sanders'e destek geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını da eleştiren Sanders, daha önceki birçok açıklamasında 'iki-devletli çözümü' desteklediğini dile getirmişti.

ÖN SEÇİMLERDE SANDERS RÜZGARI

3 Şubat'ta yapılan tartışmalı Iowa seçimlerinde rakibi Pete Buttigieg'e kılpayı kaybeden Sanders, daha sonra yapılan New Hamsphire ve Nevada ön seçimlerini rahat kazanmıştı.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

