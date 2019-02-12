Dünya ABDli Demokratlardan senatoya astronot aday
AMERİKA

ABD Senatosunun 2020 seçimlerine astronot aday

ABD'li Demokratlardan senatoya astronot aday

ABD'li astronot Mark Kelly, geçen yıl hayatını kaybeden Arizona Senatörü John McCain'den boşalan koltuk için 2020'deki seçimlerde Demokrat Partiden aday olacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
ABD'li astronot Mark Kelly
ABD'li astronot Mark Kelly

ABD'li astronot Mark Kelly, geçen yıl hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'den boşalan koltuk için 2020'deki seçimlerde Demokrat Partiden aday olacağını duyurdu.

ABD Donanmasında görev alan ve NASA'dan emekli olan Kelly, Twitter ve YouTube'da yayımladığı bir videoda, "Halkı ve Arizona eyaletini önemsiyorum. Bu ülkeyi önemsiyorum ve bu nedenle de ABD Senatosu için seçim kampanyası başlatmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Demokrat Partiden aday olacak Mark Kelly, Başkan Donald Trump yönetimine atıfta bulunarak, "Particilik, kutuplaşma, seçim kampanyalarındaki hileler ve şirket paraları siyasetimizi mahvetti ve bizi böldü. Ülkenin ve hayatın her kesiminde insanları bir araya getirmeye ihtiyaç duyacağız." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda 2011'deki bir silahlı saldırının hedefi olduktan sonra emekli olan Arizona'nın eski Temsilciler Meclisi Üyesi Gabrielle Giffords ile evli olan Kelly, "Astronotluktan çok şey öğrendim. Donanma pilotluğundan çok şey kazandım. Mühendis olarak birçok problemi çözmeyi öğrendim, ancak hayattan öğrendiğim şey, politikayı insanların hayatını daha iyi hale getirmek için nasıl kullanacağınız?" diye konuştu.

Beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatör McCain, 25 Ağustos 2018'de yaşamını yitirmişti.

Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen John McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

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  • McCain'in ölümünün ardından Cumhuriyetçi eski Temsilciler Meclisi Üyesi Martha McSally, senatörün 2020'ye kadarki görev süresini tamamlamak üzere bu göreve getirilmişti.

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