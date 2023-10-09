ABD'li enerji devi İsrail'deki üretimi durdurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı' isimli kapsamlı saldırı artarak devam ediyor. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Saldırılarda, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail ordusu tarafından bugüne kadar toplam 14 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi. İşte dakika dakika yaşananlar...