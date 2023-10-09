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Dünya

ABD'li enerji devi İsrail'deki üretimi durdurdu

ABD'li enerji şirketi Chevron, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle İsrail'in talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki Tamar doğal gaz sahasında üretimi durdurduğunu bildirdi.

17:43 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Tamar gaz sahası

Tamar gaz sahası

Chevron'un e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tesisler ve üretim bölgelerinde güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğu belirtildi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında şirketin bölgedeki çalışanlarının bilgisine başvurulduğu kaydedilen açıklamada, "Chevron Mediterranean Limited'e, İsrail Enerji Bakanlığı tarafından Tamar üretim platformundaki üretimi durdurma talimatı verildi" ifadesine yer verildi.

  • Şirket, Tamar dışında kalan Leviathan sahasında gaz tedarikine devam ettiğini bildirdi.




#Chevron
#Hamas
#İsrail
#ABD
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