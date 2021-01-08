Dünya ABDli gencin sevincini milyonlar izledi
AMERİKA

ABD'li gencin sevincini milyonlar izledi

ABD’de yıllardır renk körlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves, arkadaşları tarafından hediye edilen özel gözlükle ilk kez renklerin ahengiyle buluştu. Erves, videoyu sosyal medyaya yüklediği andan bu yana 1,8 milyondan fazla izlendi.

Haber Merkezi DHA
McKinley &quot;Mac&quot; Erves
McKinley "Mac" Erves

ABD'nin Georgia LaGrange kentinde yaşayan ve renkkörlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves'e doğum günü nedeniyle arkadaşları hastalığını giderecek özel gözlük hediye etti. McKinley "Mac" Erves'ün yıllar sonra renkleri ilk kez gördüğünü söyledi. Erves'in duygu dolu anları sosyal medyada viral oldu.

Renkleri ilk kez gördü: Sevinci viral oldu
FOTOĞRAF 10
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ABD'nin Georgia LaGrange kentinde yaşayan ve renkkörlüğü bulunan McKinley Mac Erves'e doğum günü nedeniyle arkadaşları hastalığını giderecek özel gözlük hediye etti.
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McKinley Mac Erves'ün yıllar sonra renkleri ilk kez gördüğünü söyledi. Erves'in duygu dolu anları sosyal medyada viral oldu.
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Sosyal medya hesabından yıllar sonra renklerin ahengiyle buluştuğu o anı anlatan Erves Renkkörlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor ifadelerini kullandı.
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Erves, videoyu yüklediği andan bu yana 1,8 milyondan fazla izlendi.
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Renkleri ilk kez gördü: Sevinci viral oldu
ABD'de yıllardır renk körlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves, arkadaşları tarafından hediye edilen özel gözlükle ilk kez renklerin ahengiyle buluştu.


1,8 milyondan fazla izlendi

Sosyal medya hesabından yıllar sonra renklerin ahengiyle buluştuğu o anı anlatan Erves "Renkkörlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Erves, videoyu yüklediği andan bu yana 1,8 milyondan fazla izlendi.

Renk körlüğü olanlar dünyayı nasıl görüyor?
FOTOĞRAF 10
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Renk körlüğü hastalığı tam renk körlüğü ve kısmi renk körlüğü olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.
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Renk körlüğü kalıtsal nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır.
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​Dünyadaki insanların kadınlarda %0.5, erkeklerde ise %0.8'i renk körlüğünden muzdariptir.
Title
İşte renk körlüğü olan insanların gözünden dünya nasıl görünüyor..
Title
Renk körlüğü olanlar dünyayı nasıl görüyor?
Title
Renk körlüğü olanlar dünyayı nasıl görüyor?
Title
Renk körlüğü olanlar dünyayı nasıl görüyor?
Title
Renk körlüğü olanlar dünyayı nasıl görüyor?
Title
Renk körlüğü olanlar dünyayı nasıl görüyor?
Title
Renk körlüğü olanlar dünyayı nasıl görüyor?
Renk körlüğü olanlar dünyayı nasıl görüyor?
Renk körlüğü hastalığı tam renk körlüğü ve kısmi renk körlüğü olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.Renk körlüğü kalıtsal nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki insanların kadınlarda %0.5, erkeklerde ise %0.8'i renk körlüğünden muzdariptir. İşte renk körlüğü olan insanların gözünden dünya nasıl görünüyor..
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