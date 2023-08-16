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ABD’li Müslüman sosyal medya fenomenine İsrail'de rezil muamele: Üç saat gözaltında tutuldu çıplak şekilde arandı

ABD’li Müslüman bir sosyal medya fenomeni, turist olarak ziyarete gittiği İsrail'den ayrılırken havaalanında İsrailli güvenlik görevlilerince gözaltına alındı ve çıplak şekilde arandı. SQ'nün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, uçağa yetişmeye çalışırken hava yolu firmasının görevlisiyle tartıştığı görüldü.

18:54 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
İsrail’in Ben Gurion Havaalanı'ndan uçan pek çok Filistinli, Müslüman ve yabancı yolcu, sıkı güvenlik önlemlerinden geçiyor.

İsrail’in Ben Gurion Havaalanı'ndan uçan pek çok Filistinli, Müslüman ve yabancı yolcu, sıkı güvenlik önlemlerinden geçiyor.

Sosyal medya platformu Instagram’da “SQ” adıyla tanınan ABD’li Müslüman içerik üreticisinin İsrail’in Ben Gurion Havaalanı'nda maruz kaldığı “güvenlik önlemi” tepki çekti.

Yüz binlerce takipçisi bulunan SQ, havaalanında güvenlik kontrolünden geçerken İsrailli görevliler tarafından 3 saat gözaltında tutulduğunu ve çıplak arandığını söyledi.

SQ’nun, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, uçağa yetişmeye çalışırken hava yolu firması görevlisiyle tartıştığı görüldü.

Görevlinin, "300 kişi uçuş için sizi bekliyor" diyerek kendisine çıkışmasına tepki gösteren SQ, "Git bunu İsraillilere söyle. Beni onlar gözaltına aldı. 300 kişi bekliyorsa bu benim suçum değil. Bana böyle saygısızlık yapamazsın." dedi.

SQ, paylaşımının altına, “Ben ve diğer Müslüman yolcular, İsrail ek güvenlik kontrolünden geçerken gözaltına alındık. Bu (uçuş görevlisi) hanımefendi, benim hukuksuz şekilde gözaltına alındığımı çok iyi bildiği halde bana agresif bir şekilde tepki gösterdi." şeklinde yazdı.

Tüm yolcuların uçakta onu beklediğini söyleyen SQ, kendisinin uçağa binmesinin ardından uçağın kalktığını belirtti.


3 saat bekletildi, çırılçıplak arandı


Uçağa bindiği anlara ilişkin paylaştığı görüntülerde SQ, yolculara, “Sizden özür dilerim. Beni güvenlikte tuttular. Cinsel organım görünecek şekilde çırılçıplak soydurdular. 3 saat beklettiler. Çünkü Müslüman olduğum için." dedi.

SQ, yolculara başından geçenleri anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

"Zamzam Project" adıyla İslam dünyasına yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan ve Filistin davasına gösterdiği ilgiyle bilinen sosyal medya fenomeni, paylaşımında İsrail’e tepki gösterdi.

Filistinlilerin İsrail güçlerince "vurulduğu, öldürüldüğü ve hapsedildiğine" işaret eden SQ, şu ifadelere yer verdi:

“Vallahi bu Filistinli kardeşlerimizin her gün yaşadığının yanında devede kulak kalır! Ona kıyasla bu (benim başıma gelen) parkta yürüyüş sayılır!

Benimle birlikte gözaltında mahsur kalan tüm herkes için dua ediyorum ve rotalarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını diliyorum. Bundan sonra gözaltına alınacaklara da sabır diliyorum."

SQ, sosyal medyada, işgal altındaki Filistin ve Yemen gibi bölgelerde yetim, mülteci ve ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetleriyle tanınıyor.


İsrail havaalanında sık yaşanan bir durum


İsrail’in Ben Gurion Havaalanı'ndan uçan pek çok Filistinli, Müslüman ve yabancı yolcu, sıkı güvenlik önlemlerinden geçiyor.

Eğer bir yabancı yolcu, Kudüs dahil özellikle işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret etmek için gelmişse, İsrailli güvenlik güçleri tarafından saatler süren bekletilme, sorguya alınma, çıplak aranma, elektronik eşyalara el konulması ve bagajın uçuştan sonra teslimi gibi katı muamelelere maruz kalabiliyor.


#İsrail
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