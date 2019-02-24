​ABD'li senatör Maduro'yu ölümle tehdit etti

Venezuela'da askeri darbe girişiminde başarısız olan ABD yönetiminden skandal tehditler gelmeye devam ediyor.

ABD'li Senatör Marco Rubio, Twitter hesabından Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu ölümle tehdit etti. Rubio, Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin görevde olduğu ve öldürüldüğü ana ilişkin iki farklı fotoğraf paylaştı. Rubio'nun bu paylaşımı, Maduro'ya ölüm tehdidi olarak yorumlandı.

pic.twitter.com/ZwxbWyV1HF — Marco Rubio (@marcorubio) 24 Şubat 2019

Rubio'nun paylaşımlarına büyük tepki geldi.

Venezuela'ya askeri müdahale tehdidi

Senatör Marco Rubio, Trump yönetiminin Venezuela’daki ABD Büyükelçiliği personelinin zarar görmesi durumunda misillemeye hazır olduğunu belirtmişti.

Rubio, "Herkesin bilmesini istiyorum ki, ABD’li diplomatlara herhangi bir zarar gelmesi durumunda, bu yönetimin dayatacağı sonuçlar hızlı ve kati olacak" ifadelerini kullandı.

Venezuela'da ne olmuştu?

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.