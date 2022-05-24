Dünya ABDli senatörden itiraf Rusyaya yaptırımlar gerektiği kadar başarılı olmadı
AVRUPA

ABD'li senatörden itiraf: Rusya’ya yaptırımlar gerektiği kadar başarılı olmadı

ABD'de Demokrat Partili Colorado Senatörü John Hickenlooper, Rusya’ya yönelik yaptırımların önemli olduğunu fakat istenildiği kadar başarılı olmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
​ABDli senatörden itiraf: Rusya’ya yaptırımlar gerektiği kadar başarılı olmadı
​ABD'li Senatör Hickenlooper

Davos Zirvesi'nde Bloomberg HT'ye konuşan ABD'li Senatör John Hickenlooper, Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin rolünü takdir ederek Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bu konuda da arabulucu olduğunu söyledi.

  • Sosyal medyanın 'gerçek ötesini çok güçlü hale' getirdiğini vurgulayan Hickenlooper, "Ukrayna konusunda sosyal medya çok iyi bir noktada. Sosyal medyada savaşa dair tanık olunanlar, insanları bir araya getiriyor" diye ekledi.

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Rusya’ya yönelik yaptırımların önemli olduğunu fakat olması gerektiği kadar başarılı olmadığını da belirten Hickenlooper, Ruble’nin öncekine kıyasla daha güçlü olduğunu ve Rusya’nın yaptırımlara rağmen hala ürettiği kadar petrol ve gaz sattığını vurguladı.

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