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Dünya

ABD’li senatörlerden UCM’ye tehdit

Bir grup ABD’li Cumhuriyetçi senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarmaması konusunda uyararak “ağır yaptırımlarla” tehdit etti.

04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 00:51 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Zeteo adlı internet sitesinde yer alan haberde, aralarında Tom Cotton, Marco Rubio ve Ted Cruz gibi isimlerin yer aldığı 12 Cumhuriyetçi senatörün UCM Başsavcısı Han'a gönderdiği tehdit içerikli mektuba yer verildi. Mektupta, Başsavcı Han’a hitaben, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı çıkarması halinde, bu durumun “yalnızca İsrail’in egemenliğine değil, aynı zamanda ABD’nin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak” yorumlanacağı ve “ağır yaptırımlarla sonuçlanacağı” öne sürüldü. UCM Başsavcısına yönelik, “İsrail’i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız.” tehdidinde bulunan senatörler, “Han’ın çalışanları ve ortaklarına yaptırım uygulayacakları, Başsavcı ve ailesinin ABD’ye girişlerini engelleyecekleri” tehdidinde bulundu. Mektubun sonunda ise UCM Başsavcısına hitaben, “uyarıldınız.” ifadelerine yer verildi.



#ABD
#UCM
#İsrail
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