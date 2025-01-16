ABD'nin başı demansla dertte: Vakalar 2060'ta ikiye katlanacak

Araştırmanın öngörüsü, yılda yaklaşık 500 bin yeni vakalık mevcut rakamlara kıyasla yılda 1 milyon yeni vaka anlamına geliyor. Çeşitli ABD enstitülerinden araştırma ekibine göre, sıçrama doğrudan ülkedeki nüfusun artan yaşıyla bağlantılı.





New York Üniversitesi'nden epidemiyolog Josef Coresh, "Çalışmamızın sonuçları, önümüzdeki yıllarda ABD'de bunama kaynaklı yükte önemli bir artış öngörüyor. Her iki Amerikalıdan birinin 55 yaşından sonra bilişsel güçlükler yaşayacağı tahmin ediliyor" dedi.





Araştırmacılar, 1987-2020 yılları arasında toplanan 15 bin 43 yetişkine ait verileri analiz ederek, 55 yaşından sonra demans riskinin yüzde 42 olduğunu buldu. Bu oran, daha önceki tahminlerden önemli ölçüde daha yüksek. Öte yandan, 75 yaşın üstündeki demans riskinde de artış oldu.



