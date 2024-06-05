ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.
Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.
Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
“Oğlum, her zaman şehit olmayı istedi ve isteğine ulaştı. Onu, en son 20 sene önce görmüştüm!” *** Terör Devleti İsrail’in, Beyrut’taki hava saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Yardımcısı Salih El-Aruri’nin annesi, oğlunun ardından işte böyle dedi. *** 57 yaşında şehit olan El-Aruri, yıllar önce bir röportajda şöyle konuşmuştu: “Bu kadar yaşadık. En büyük arzum bunu şahadetle süsleyerek Rabbime gitmektir… Şehit olmak en büyük zaferdir… Ben, şahadeti arıyorum…” EŞ ZAMANLI SİYONİST TERÖR
İran’da, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 4. ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreni kana bulandı. Süleymani’nin mezarının yakınındaki kalabalığın ortasında bomba dolu iki çanta art arda patladı. 95 kişi hayatını kaybederken 141 kişi yaralandı. İsrail önceki gün Beyrut’ta Hamas yöneticisi Salih el-Aruri’ye suikast düzenleyerek Gazze’deki çatışmaları bölgeye yayma sinyali vermişti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen "Dahiye"de patlama meydana geldi. Saldırının İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından Hamas ofisine yönelik düzenlendiği bildirildi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri ile birlikte altı kişi hayatını kaybetti.