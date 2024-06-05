ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı

“Oğlum, her zaman şehit olmayı istedi ve isteğine ulaştı. Onu, en son 20 sene önce görmüştüm!” *** Terör Devleti İsrail’in, Beyrut’taki hava saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Yardımcısı Salih El-Aruri’nin annesi, oğlunun ardından işte böyle dedi. *** 57 yaşında şehit olan El-Aruri, yıllar önce bir röportajda şöyle konuşmuştu: “Bu kadar yaşadık. En büyük arzum bunu şahadetle süsleyerek Rabbime gitmektir… Şehit olmak en büyük zaferdir… Ben, şahadeti arıyorum…” EŞ ZAMANLI SİYONİST TERÖR