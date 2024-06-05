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Dünya

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği, Suriye uyruklu saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

09:44 - 5/06/2024 بدھ
AA
Arşiv
Arşiv

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.



#ABD
#Lübnan
#Beyrut
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