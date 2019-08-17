Dünya ABDnin gözü Grönlandta
AMERİKA

ABD’nin gözü Grönland’ta

Küresel ısınmanın etkisiyle başta sahip olduğu yeraltı kaynakları ve açılan yeni deniz ticaret yollarıyla Arktik bölgesinde devletlerarası mücadele her geçen gün yeniden şekilleniyor. ABD, Çin ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin askeri üsler kurmak ya da ekonomik avantajlar sağlamak amacıyla yatırımlar yaptığı bölgede yeni hamle ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’nin hali hazırda 56 bin nüfusa sahip Grönland’ın kuzeybatısında Pituffik Havaalanı olarak da bilinen Thule Hava Üssü bulunuyor. Üste bir balistik füze radar istasyonu da mevcut. ABD daha 1946 yılında Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya 100 milyon dolar önermiş ancak Danimarka Hükümeti teklifi reddetmişti.
ABD’nin hali hazırda 56 bin nüfusa sahip Grönland’ın kuzeybatısında Pituffik Havaalanı olarak da bilinen Thule Hava Üssü bulunuyor. Üste bir balistik füze radar istasyonu da mevcut. ABD daha 1946 yılında Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya 100 milyon dolar önermiş ancak Danimarka Hükümeti teklifi reddetmişti.

Amerikan basını ABD Başkanı Trump’ın, ekonomik sıkıntı içerisindeki Danimarka’nın parçası olan 2,1 milyon kilometrekarelik Grönland’ı satın almak istediğini iddia etti. Bölgedeki mücadele, iklim şartlarına da atfen “Yeni Soğuk Savaş” olarak tanımlanıyor.

DANİMARKA ZİYARETİ ÖNCESİ ZAMANLAMA

Konuyla ilgili bilgisi olan yetkililerin bilgilerine başvuran The Wallstreet Journal gazetesi, Trump’ın bol miktarda kaynağa sahip olması ve jeopolitik önemi nedeniyle, Grönland’ı ABD topraklarına katmak için çalıştığı haberini yaptı. Gelecek ay Danimarka’yı ziyaret etmeyi planları yapan Trump’ın, yardımcısından bu ihtimali araştırmasını istediği iddia edildi. Gazeteye göre danışmanlarından bazıları, Trump’ı Grönland’ı almanın iyi bir iktisadi hamle olacağına inandırmaya çalışıyor. Diğer danışmanlarının ise bunu asla gerçekleşmeyecek geçici bir heves olarak nitelendirdiği ileri sürülüyor.

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