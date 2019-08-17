ABD’nin gözü Grönland’ta

ABD’nin hali hazırda 56 bin nüfusa sahip Grönland’ın kuzeybatısında Pituffik Havaalanı olarak da bilinen Thule Hava Üssü bulunuyor. Üste bir balistik füze radar istasyonu da mevcut. ABD daha 1946 yılında Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya 100 milyon dolar önermiş ancak Danimarka Hükümeti teklifi reddetmişti.

Amerikan basını ABD Başkanı Trump’ın, ekonomik sıkıntı içerisindeki Danimarka’nın parçası olan 2,1 milyon kilometrekarelik Grönland’ı satın almak istediğini iddia etti. Bölgedeki mücadele, iklim şartlarına da atfen “Yeni Soğuk Savaş” olarak tanımlanıyor.

DANİMARKA ZİYARETİ ÖNCESİ ZAMANLAMA

Konuyla ilgili bilgisi olan yetkililerin bilgilerine başvuran The Wallstreet Journal gazetesi, Trump’ın bol miktarda kaynağa sahip olması ve jeopolitik önemi nedeniyle, Grönland’ı ABD topraklarına katmak için çalıştığı haberini yaptı. Gelecek ay Danimarka’yı ziyaret etmeyi planları yapan Trump’ın, yardımcısından bu ihtimali araştırmasını istediği iddia edildi. Gazeteye göre danışmanlarından bazıları, Trump’ı Grönland’ı almanın iyi bir iktisadi hamle olacağına inandırmaya çalışıyor. Diğer danışmanlarının ise bunu asla gerçekleşmeyecek geçici bir heves olarak nitelendirdiği ileri sürülüyor.