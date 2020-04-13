Dünya ABDnin güneyinde kasırga felaketi 6 ölü
AMERİKA

ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü

ABD’nin güneyinde etkili olan şiddetli kasırga sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken şiddetli fırtınanın doğu bölgelerine doğru yöneldiği ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Kasırga birçok yere zarar verdi.
Kasırga birçok yere zarar verdi.

Koronavirüsü pandemisi nedeniyle ABD tarihinde ilk kez 50 eyalette felaket durumu ilan edilirken, ülkenin güneyindeki Alabama, Mississippi ve Louisiana eyaletlerini ise kasırga vurdu. Kasırga sonucu Mississippi eyaletinde Acil Durum Yönetim Kurumu, eyalette şiddetli hava koşullarından en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü
FOTOĞRAF 15
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Koronavirüsü pandemisi nedeniyle ABD tarihinde ilk kez 50 eyalette felaket durumu ilan edilirken, ülkenin güneyindeki Alabama, Mississippi ve Louisiana eyaletlerini ise kasırga vurdu.
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Kasırga sonucu Mississippi eyaletinde Acil Durum Yönetim Kurumu, eyalette şiddetli hava koşullarından en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
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Mississippi Valisi Tate Reeves ise bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu.
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Eyaletlerin birçok bölgesinde evler ve araçlar büyük zarar görürken bazı bölgelerde de şiddetli fırtına sonucu ağaçlar eve elektrik direkleri devrildi.
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Louisiana eyaletinde ise 300 binanın büyük hasar aldığı aktarıldı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken Monroe Belediye Başkanı Jamie Mayo ise kentte acil durum ilan edildiğini duyurdu.
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Monroe Bölgesel Havaalanı Direktörü Ron Phillips de kasırganın hasara yol açtığı Monroe Bölgesel Havalimanı’nda tüm uçuşların bir sonraki duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.
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Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Louisiana, Arkansas, Mississippi ve Alabama dahil olmak üzere birçok eyalet için kasırgaya yönelik uyarıda bulundu.
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Fırtınanın Alabaya’ya doğru yöneldikçe şiddetini daha da arttıracağı belirtilirken Florida, Georgia, Kentucky, Carolinas ve Tennessee bölgeleri için şiddetli hava uyarıları yapıldı. Meteoroloji uzmanları, toplam 20 eyaletin bazı etkileri görebileceği konusunda uyardı.
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Devam etmesi beklenen kasırganın ülkenin doğu bölgelerine doğru yöneldiği ifade edildi.
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ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü
ABD'nin güneyinde etkili olan şiddetli kasırga sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken şiddetli fırtınanın doğu bölgelerine doğru yöneldiği ifade edildi.

Birçok bölgede büyük zarar görüldü

Mississippi Valisi Tate Reeves ise bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu. Eyaletlerin birçok bölgesinde evler ve araçlar büyük zarar görürken bazı bölgelerde de şiddetli fırtına sonucu ağaçlar eve elektrik direkleri devrildi.

Devam etmesi beklenen kasırganın ülkenin doğu bölgelerine doğru yöneldiği ifade edildi.

Louisiana eyaletinde ise 300 binanın büyük hasar aldığı aktarıldı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken Monroe Belediye Başkanı Jamie Mayo ise kentte acil durum ilan edildiğini duyurdu. Monroe Bölgesel Havaalanı Direktörü Ron Phillips de kasırganın hasara yol açtığı Monroe Bölgesel Havalimanı’nda tüm uçuşların bir sonraki duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Louisiana, Arkansas, Mississippi ve Alabama dahil olmak üzere birçok eyalet için kasırgaya yönelik uyarıda bulundu. Fırtınanın Alabaya’ya doğru yöneldikçe şiddetini daha da arttıracağı belirtilirken Florida, Georgia, Kentucky, Carolinas ve Tennessee bölgeleri için şiddetli hava uyarıları yapıldı. Meteoroloji uzmanları, toplam 20 eyaletin bazı etkileri görebileceği konusunda uyardı.

Devam etmesi beklenen kasırganın ülkenin doğu bölgelerine doğru yöneldiği ifade edildi.

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