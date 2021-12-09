Dünya ABDnin ham petrol stokları azaldı
AMERİKA

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 200 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 200 bin varil (yüzde 0,1) azalarak yaklaşık 432 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil artacağı yönündeydi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDnin ham petrol stokları azaldı
Arşiv

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 600 milyon 900 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 3 milyon 900 bin varil (yüzde 1,8) artışla 219 milyon 300 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 105 bin varil azalarak 6 milyon 499 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 434 bin varil azalarak 2 milyon 270 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 27 Kasım-3 Aralık haftasında 100 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 154 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon 130 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

ABD neden bu kadar rahatsız
DÜNYA
ABD neden bu kadar rahatsız

MSB: ABD ile toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti
GÜNDEM
MSB: ABD ile toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Kanadada skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.
Somaliye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.

​Hırsızlardan biri yatakta ikisi çatıda yakalandı.

Bahçede üzeri çıplak halde yeni doğmuş bebek bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.