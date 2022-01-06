Dünya ABDnin ham petrol stokları azaldı
AMERİKA

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 100 bin varil azaldığını ve yaklaşık 417 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönünde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDnin ham petrol stokları azaldı
Arşiv

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 593 milyon 700 bin varile düştü.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 878 bin varil azalarak 5 milyon 884 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 375 bin varil azalarak 2 milyon 554 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25-31 Aralık haftasında 10 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 259 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Aralık 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 800 bin varil, bu yılın son çeyreğinde ise 12 milyon 100 bin varil olması bekleniyor.

Amerikan rüyası sona erdi: Artık süper güç olmadıklarını biliyorlar
DÜNYA
Amerikan rüyası sona erdi: Artık süper güç olmadıklarını biliyorlar

ABD 2030'da çökecek: Kanadalı Profesör Thomas Homer-Dixon Amerika için felaket senaryosu çizdi
DÜNYA
ABD 2030'da çökecek: Kanadalı Profesör Thomas Homer-Dixon Amerika için felaket senaryosu çizdi
Abla kardeşcan sıkıntısından başladı

Abla kardeş
can sıkıntısından başladı

Tanesini 150 ila 600 lira arasında satıp yurt dışına ihraç ediyorlar.
Geleceğin siyah altını

Geleceğin siyah altını

​Türkiye'ye binlerce yıl yetecek.
İETT otobüsüdurağa çarptı

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaralılar var.

​FETÖ, himmet toplamak için böyle tehdit ediyor.

2021 yılında en çok satılan araçlar belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki döneme ilişkin mücadeleyi AK Partili vekillere anlattı.

​Milyonlarca genci ilgilendiriyor.

Nureddin Nebati: Üreteni sırtımızda taşırız.

Tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti.

​2.97 promil alkolle çakarlı lüks araç kullanırken yakalandı.

​70 kilogram ağırlığında ve bir metre 64 santim boyunda.

​Ahmet Ünlü memur maaş zammıyla ilgili merak edilenleri yazdı.

​Ankara polisinden stokçu bayilere suçüstü.

​Penaltılara kalan maçta Beşiktaş kupanın sahibi oldu.

​İstanbul ve Ankara'daki hastanelerde Kovid-19 yoğunluğu zirve yaptı.

​ABD yönetimi, Kazakistan'da halkın anayasal kurumlara saygı duyması gerektiğini belirtti.
FETÖ böyle tehdit ediyor: Himmet vermezseniz ihbar ederiz
Gündem

FETÖ böyle tehdit ediyor: Himmet vermezseniz ihbar ederiz

15 Temmuz’dan sonra aralıksız süren operasyonlara rağmen örgütlenmeye çalışan FETÖ esnaftan hala zorla para topluyor. Geçmişte örgüt toplantılarına katılan esnafların kapısını çalan finans sorumluları aylık ortalama 10 bin lira himmet istiyor. Himmet vermek istemeyenler ise geçmişteki ilişkileri hatırlatılarak, “polise ihbar ederiz” diye tehdit ediliyor.
Togg'un CEO'su Karakaş gözyaşlarına engel olamadı: Oyunun içinde oyuncu olduğumuzu gösterdik
Ekonomi

Togg'un CEO'su Karakaş gözyaşlarına engel olamadı: Oyunun içinde oyuncu olduğumuzu gösterdik

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronic Show (CES) fuarında ilk kez dünyanın beğenisine sunuldu. Togg CEO'su Gürcan Karakaş fuarda dikkat çekici bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından duygu ve düşüncelerini aktaran Karakaş gözyaşlarına mani olamadı. Karakaş, "Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Aksakal: HDP sol parti değil yan yana bile gelmeyiz
Gündem

DSP Genel Başkanı Aksakal: HDP sol parti değil yan yana bile gelmeyiz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'nin bir sol parti olarak anlatıldığını ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. TVNET ekranlarında yaptığı açıklamada, partisinin HDP ile ittifak içinde olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Aksakal, "Şu koşullarda biz ittifakta değil yan yana bile gelmeyiz." diye konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.