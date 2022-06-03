Dünya ABDnin ham petrol stokları azaldı
AMERİKA

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5,1 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,1 milyon varil (yüzde 1,2) azalarak 414 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,18 milyon varil azalacağı yönündeydi.

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Haber Merkezi AA
ABDnin ham petrol stokları azaldı
Arşiv.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5,4 milyon varil (yüzde 1) azalışla 526,6 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 219 milyon varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 268 bin varil azalarak 6 milyon 210 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 351 bin varil azalarak 3 milyon 990 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 21-27 Mayıs haftasında 10 bin varil azalarak 12 milyon 350 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Mayıs 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.

Korkulan oldu: Putin dünyayı etkileyecek yeni krizin fitilini ateşledi
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Çip krizi nedeniyle çok sayıda firmada üretimler belli aralıklarla durdurulurken söz konusu krizi daha da derinleştirecek karar Rusya'dan geldi.
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Savaşın ardından yaptırım yağmuruna tutulan ve son olarak petrolüne ambargo kararı alınan Rusya'dan Avrupa ve Amerika'nın adımlarına verilen karşılıklar sertleşmeye başlıyor.
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Ruble ile ödeme yapmayan ülkelere yönelik gaz sevkiyatını durduran Rus hükümeti şimdi de neon dahil soy gazların ihracatını kısıtlamaya hazırlanıyor.
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Karara göre, ülkeden soy gazı ihracatı söz konusu tarihe kadar Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabi olacak.
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Bahse konu olan gazların dünyadaki en büyük sağlayıcıları ise Ukrayna ve Rusya.
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Teknoloji geliştikçe hayatımızın her alanına giren “akıllı” her şeyin üretiminde kullanılan çipin yapımında ise bu gazlar kullanılıyor.
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Birbirlerinin ikamesi olarak kullanılabilen bu gazlar içinde neon en çok tercih edilen gaz. Çip üretiminde kullanılan lazerler neon gazı ile çalışıyor.
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Sadece ABD’de kullanılan yarı iletken neonun yüzde 90’ını Ukrayna tek başına çıkarıyor. Dünya çapında kripton arzının yüzde 40’ı yine tek başına Ukrayna’dan sağlanıyor.
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Söz konusu gazlar Stroboskopik araçlar, excimer lazer, uzay araçlarındaki iyon iticiler, mikro işlemciler, hatta uydularda bile kullanılıyor.
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Otomotiv tarafında ise talep artışı ile tüm çip malzemelerine olan talebin önümüzdeki dört yıl içinde yüzde 40 oranında artması bekleniyordu.
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Dolayısıyla talep artışı zaten fiyatları tetikleyecekken; şimdi artık fiyatları tetikleyebilecek bir de tedarik sorunu doğmuş oldu.
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Yarı iletken endüstrisinin en büyük ekipman tedarikçisi olan Applied Materials, 2020 ile 2025 yılları arasında yarı iletken içeriğinin değerinin otomobil başına yüzde 50 artarak yaklaşık 690 dolara çıkacağını öngörüyor.
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. Ve ortalama bir veri merkezi sunucusu için maliyetler ikiye katlanarak 5 bin 600 dolara çıkacak.
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Öte yandan petrol fiyatları AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu kararı ve Çin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesinin etkisiyle yükseliş kaydetti.
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Brent petrol 123 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü de 118 doları gördü.
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.
Korkulan oldu: Putin dünyayı etkileyecek yeni krizin fitilini ateşledi
Avrupa Birliği'nin petrol ambargosuna onay vermesinin ardından peş peşe gelen gaz misillemesinin ardından Rusya'dan çok kritik bir hamle geldi. Özellikle otomotiv tarafında koronavirüs döneminde ortaya çıkan çip krizini daha fazla derinleştirecek karara imza atıldı. Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazların ihracatına kısıtlama getirdi. Kısıtlama kararının başta otomotiv olmak üzere cep telefonlarından bilgisayarlara çok sayıda alanı etkilemesi bekleniyor.

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