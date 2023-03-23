ABD’nin ilk başörtülü yargıcı göreve başladı

ABD’nin New Jersey eyaletinde ülkenin ilk başörtülü hakimi göreve başladı. 2 yaşında Suriye’den ABD’ye yerleşen Nadia Kahf, New Jersey Valisi Phil Murphy’nin kendisini aday göstermesinin ardından yargıçlık koltuğuna oturdu.









Kuran-ı Kerim'e el bastı

Avukat Nadia Kahf, atamadan sonra büyükannesinden kalan Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin etti. Passaic County’de görev yapacak olan 50 yaşındaki Kahf, “Çok mutluyum ve aynı zamanda çok onurluyum” dedi.





2003’ten beri Müslüman bir sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin New Jersey şubesinin yönetim kurulunda başkanı olarak görev yapan Kahf, avukatlık bürosunda aile hukuku konusunda uzmanlaşırken göçmenlik davaları üzerinde yoğunlaştı.





Bunun yanında, eyaletteki en büyük camilerden biri olan Passaic County İslam Merkezi’nin başkanlık görevini de yapan Kahf, aynı zamanda Clifton merkezli kar amacı gütmeyen bir aile içi şiddet ve sosyal hizmetler kuruluşu olan Wafa House’un hukuk danışmanı olarak görev yapıyor.



