Dünya ABDnin INFden sonra ilk füze denemesi
AMERİKA

ABD'nin INF'den sonra ilk füze denemesi

ABD'nin INF'den sonra ilk füze denemesi

ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çıkmasının akabinde ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, Sovyetler Birliği ile 1987'de imzalanan ve Rusya Federasyonu ile devam eden Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nda çekileceğini açıklamıştı. ABD yönetimi, Rusya'nın INF Anlaşması'nı uzun zamandır ihlal ettiğini gerekçe göstererek feshedeceklerini ifade etmiş, Rusya ise ABD'yi anlaşmaya uymamakla itham etmişti.

Haber Merkezi DHA
Orta Menzilli Nükleer Füze.
Orta Menzilli Nükleer Füze.

ABD Savunma Bakanlığı, geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos’ta Kaliforniya’da bulunan San Nicolas Adası’nda gerçekleştirildiğini bildirdi.

  • 'ABD, anlaşmadan Ağustos atının başında çekilmişti'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşması’ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıklamıştı.
INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

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