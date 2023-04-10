ABD’nin kuyruğu olmayalım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç günlük Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin ABD’ye olan bağımlılıklarını azaltması ve Tayvan meselesine karışmamaları gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği’nin (AB) ABD ve Çin’in ardından “üçüncü süper güç” olması gerektiğini savunan Fransız lider, birlik için asıl riskin “kendisinin olmayan krizlere müdahil olması sonucu stratejik bağımsızlığını elde edememesi” olduğunu savundu. Macron, “Avrupalılar Ukrayna krizini çözemezken, nasıl olur da ‘Tayvan konusunda ayağınızı denk alın’ diyebilir? Eğer gerilimi artırmak istiyorsak yapılacak şey bu” şeklinde konuştu.