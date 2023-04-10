ABD’nin kuyruğu olmayalım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç günlük Çin ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç günlük Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin ABD’ye olan bağımlılıklarını azaltması ve Tayvan meselesine karışmamaları gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği’nin (AB) ABD ve Çin’in ardından “üçüncü süper güç” olması gerektiğini savunan Fransız lider, birlik için asıl riskin “kendisinin olmayan krizlere müdahil olması sonucu stratejik bağımsızlığını elde edememesi” olduğunu savundu. Macron, “Avrupalılar Ukrayna krizini çözemezken, nasıl olur da ‘Tayvan konusunda ayağınızı denk alın’ diyebilir? Eğer gerilimi artırmak istiyorsak yapılacak şey bu” şeklinde konuştu.
Dolara bağımlılıktan kurtulalım
Avrupa’nın silah ve enerji konusunda gitgide daha fazla ABD’ye bağımlı olduğunu söyleyen Macron, Avrupa’nın kendi savunma kabiliyetlerini geliştirmeye odaklanması gerektiğini söyledi. Fransız lider ayrıca Avrupa’nın, Rusya ve Çin tarafından da dile getirilen, ABD dolarına haddinden fazla bağımlılığını sonlandırması gerektiğini söyledi. Macron, “Eğer iki süper güç (ABD ve Çin) arasında ilişkiler gerilirse, stratejik bağımsızlığımızı koruyacak zamanımız ve kaynaklarımız olmayacak. Köle haline geleceğiz” ifadelerini kullandı. İngiltere’nin ayrılmasıyla beraber Fransa AB içindeki tek nükleer güç konumunda bulunuyor. Ancak Paris yönetimi, Rusya’nın Ukrayna işgali karşısında Kiev’e diğer bir çok ülkeden daha az destek sağladı.