ABD'nin New York eyaletinde polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi üzerine tüm ülkeyi sarsan gösterilerin ardında New York eyaletinde kolluk görevlilerinin disiplin kayıtlarını gizli tutan yasa yürürlükten kaldırıldı. New York Valisi Andrew Cuomo, yasa değişikliklerini desteklediğini ve iptalleri onaylacağını açıklamıştı.

Haber Merkezi 10 Haziran 2020, 10:50 Son Güncelleme: 10 Haziran 2020, 10:57 AA